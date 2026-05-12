Apple avrebbe deciso di accantonare una delle funzionalità più chiacchierate degli ultimi anni su Apple Watch. Stiamo parlando dell’integrazione del Touch ID all’interno della Digital Crown dello smartwatch, un’idea che sembrava si stesse per concretizzare nell’immediato futuro ma che, a quanto pare, potrebbe non vedere mai la luce per dei motivi precisi.

I primi indizi su una possibile introduzione del Touch ID su Apple Watch risalgono addirittura al 2020, quando un brevetto depositato da Apple mostrava chiaramente la possibilità di inserire un sensore biometrico nella corona digitale dello smartwatch. Nel 2025, invece, questa tesi era stata rafforzata da parti di codice del software trapelato, all’interno del quale si faceva riferimento ad “AppleMesa”, nome interno utilizzato dal colosso di Cupertino per identificare la tecnologia del Touch ID.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore su Weibo dal leaker Instant Digital, abbastanza affidabile nel campo, Apple avrebbe deciso di abbandonare il progetto. Le motivazioni sarebbero principalmente economiche e tecniche, poiché l’azienda preferirebbe puntare su altre tecnologie nei modelli futuri di Apple Watch.

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I motivi dietro la scelta di Apple di abbandonare il Touch ID

Il motivo principale che avrebbe spinto Apple a non includere il Touch ID negli ultimi modelli di Apple Watch risiederebbe nel costo aggiuntivo del sensore, in una fase in cui tutte le aziende tecnologiche del mondo stanno cercando di contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi di componenti come memorie e semiconduttori. Dall’altro lato troviamo la motivazione tecnica, poiché integrare il sensore biometrico all’interno della Digital Crown richiederebbe spazio aggiuntivo per il corretto funzionamento, andando inevitabilmente a ridurre quello disponibile per la batteria.

Ed è proprio l’autonomia a rappresentare una delle priorità attuali di Apple per i suoi dispositivi indossabili. Secondo il leaker, infatti, l’azienda sarebbe maggiormente concentrata sull’inserimento di batterie più capienti e sensori per la salute più evoluti nei futuri modelli di Apple Watch, rendendo il Touch ID una funzionalità, al momento, non così impattante nella progettazione delle prossime generazioni.

Aggiungere un sensore biometrico su uno smartwatch è, in effetti, una scelta abbastanza discutibile. Gli utenti possono già sbloccare facilmente il proprio Apple Watch tramite l’iPhone associato, rendendo tutta l’operazione immediata nella maggior parte dei casi. Inserire un sensore aggiuntivo per sbloccare il dispositivo risulta quindi una scelta superflua, e l’azienda preferisce puntare su autonomia maggiore e funzionalità più avanzate per la salute.

Questo però non significa necessariamente che Apple non tornerà sull’idea in futuro, magari quando sarà possibile integrare la tecnologia senza compromessi in termini di spazio o quando i prezzi dei componenti torneranno a scendere. Per il momento, però, sembra che il Touch ID su Apple Watch resterà soltanto uno dei tanti progetti a non vedere mai la luce.

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