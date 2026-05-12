C’è una data cerchiata in rosso nel calendario degli amanti della lettura e della scrittura digitale: il 10 giugno 2026. Da quel giorno, la famiglia Kindle Scribe cambia volto in modo radicale, e lo fa su più fronti contemporaneamente. Amazon ha annunciato oggi tre nuovi dispositivi che ridefiniscono il concetto di e-reader evoluto: il Kindle Scribe di nuova generazione (con luce frontale), il Kindle Scribe senza luce frontale, pensato per chi vuole risparmiare qualcosa senza rinunciare al cuore del prodotto, e la vera novità assoluta, il Kindle Scribe Colorsoft, primo taccuino digitale del colosso di Seattle dotato di display a colori.

Da oggi tutti e tre i modelli sono acquistabili in preordine su Amazon.it, con prezzi che partono da 449,99 € per la versione entry-level e arrivano a 649,99 € per il Colorsoft. Un posizionamento che inevitabilmente colloca questi dispositivi nel segmento premium, ma che — almeno sulla carta — sembra giustificato da un salto generazionale tutt’altro che cosmético.

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Design: più sottile, più leggero, più reattivo

Partiamo dall’hardware, perché le novità sono concrete e misurabili. Il nuovo Kindle Scribe arriva a soli 5,4 mm di spessore e 400 grammi di peso, numeri che lo rendono significativamente più maneggevole rispetto alla generazione precedente. Ma non è solo una questione di estetica: Amazon ha integrato un nuovo chip quad-core con tecnologia di visualizzazione Oxide, che si traduce in una velocità di scrittura e cambio pagina superiore del 40% rispetto al modello uscente.

Lo schermo cresce fino a 11 pollici, con doppio numero di LED per una retroilluminazione più uniforme e una superficie con texture che simula la carta stampata, riducendo quasi a zero la parallasse tra penna e traccia. Chi ha mai provato a scrivere su uno di questi dispositivi sa quanto questo dettaglio faccia la differenza nella pratica quotidiana.

Kindle Scribe Colorsoft: la vera rivoluzione

Il vero protagonista della lineup è però il Kindle Scribe Colorsoft, e il motivo è facilmente intuibile: è il primo prodotto Amazon nella categoria taccuini digitali a portare il colore nell’esperienza di scrittura e lettura. La tecnologia alla base è la stessa del Kindle Colorsoft, ovvero un pannello E Ink che raggiunge 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi a colori, con un filtro Oxide integrato nel display che ottimizza la resa cromatica in tempo reale grazie a un nuovo motore di rendering dedicato.

Il risultato, stando a chi ha già avuto modo di vederlo dal vivo, è sorprendente: i colori appaiono più vividi e “presenti” rispetto al Kindle Colorsoft standard, probabilmente grazie all’assenza di uno strato aggiuntivo e alla riduzione dei riflessi che caratterizza questo pannello da 11 pollici. Amazon definisce questi colori “piacevoli per gli occhi”, e il paragone con uno schermo LCD è tutto a favore dell’E Ink: niente affaticamento visivo, niente notifiche, niente distrazioni. Solo lettura e scrittura.

Per gli artisti e per chi usa il dispositivo in modo creativo, le opzioni si moltiplicano: 10 colori diversi per la penna, 5 per l’evidenziatore e un inedito strumento di sfumatura per creare gradienti e toni delicati con lo stilo. È un livello di dettaglio che trasforma il Colorsoft da semplice e-reader evoluto a vero e proprio studio portatile.

Intelligenza artificiale al centro della produttività

Amazon non si è fermata al display. La nuova gamma Kindle Scribe porta con sé una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che cambiano il modo in cui si interagisce con i propri appunti. La home page è stata completamente ridisegnata con la funzione “Quick Notes”, pensata per catturare idee al volo senza dover aprire un taccuino dedicato.

Ma è sul fronte della produttività professionale che le novità sono più interessanti. I nuovi Kindle Scribe supportano Google Drive e OneDrive per importare documenti, creare note e riesportarle come PDF, e si integrano con OneNote per esportare contenuti sia come testo sia come immagine. Ciliegina sulla torta: una funzione di ricerca intelligente tra i taccuini che sfrutta l’IA per generare riassunti e proporre domande di approfondimento sui propri contenuti. Una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui studenti e professionisti gestiscono i propri documenti.

C’è anche un’area di lavoro unificata per tenere insieme documenti, taccuini e libri in un unico spazio organizzato, una di quelle aggiunte apparentemente banali che nella pratica quotidiana si rivelano indispensabili.

Il mercato degli e-reader a colori cresce

Questo lancio non avviene nel vuoto. Il mercato degli e-reader e dei taccuini digitali è in espansione: si stima che il comparto globale dei lettori E Ink raggiunga i 251 milioni di dollari nel 2026, con la componente colori che cresce a velocità sostenuta grazie all’interesse di produttori come Amazon, Kobo e altri attori del settore. Il Kindle Scribe Colorsoft si inserisce in questo trend con ambizioni precise, puntando a ritagliarsi una fetta importante di un segmento ancora poco affollato ma in rapida evoluzione.

Prezzi e disponibilità

Tutti e tre i dispositivi sono dotati di penna premium inclusa nella confezione, pronta all’uso senza necessità di configurazione o ricarica. I preordini sono già aperti su Amazon.it con le seguenti fasce di prezzo:

Le spedizioni partiranno il 10 giugno 2026 per tutti i modelli.

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