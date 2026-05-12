Se vivete in Veneto, Toscana o Valle d’Aosta e stavate aspettando un modo più comodo per fare la spesa online senza rinunciare alla qualità, è arrivato il momento giusto. Da oggi il servizio di consegna della spesa con Cortilia su Amazon si espande in 17 nuove città italiane, portando nelle case di migliaia di clienti una selezione di oltre 4.500 prodotti freschi e di alta qualità. Vediamo nel dettaglio dove è attivo e come funziona.

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Cortilia su Amazon arriva in Veneto, Toscana e Valle d’Aosta: tutte le città coperte

L’espansione del servizio Cortilia su amazon.it/cortilia tocca oggi diverse regioni del Nord e del Centro Italia. I clienti Amazon residenti a Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo in Veneto possono ora ordinare la propria spesa completa, così come chi vive a Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa in Toscana. Anche la Valle d’Aosta entra nella copertura con Aosta e le aree limitrofe, mentre in Emilia-Romagna il servizio si allarga a Cesena, Ferrara, Forlì e Ravenna, andando a completare l’offerta già presente nelle città di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Infine, anche il Piemonte vede un’estensione con l’arrivo a Cuneo.

Prima di oggi, il servizio era già attivo in Lombardia nelle province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lecco, Lodi, Pavia e Varese, oltre che nel Lazio con Roma, in Liguria con Genova e in Piemonte a Novara e Torino. Con questa nuova tornata, possiamo dire che la copertura geografica diventa decisamente più capillare, arrivando a coprire oltre 30 province italiane.

L’assortimento rimane quello che ha reso Cortilia un punto di riferimento per chi cerca qualità: prodotti freschi, articoli da dispensa, vini pregiati, prodotti per la casa e per la cura della persona e degli animali. Il tutto selezionato con l’attenzione che contraddistingue il marchio, e ora accessibile con la comodità della piattaforma Amazon.

Come funziona la consegna e quanto costa

Il meccanismo è pensato per chi vuole programmare la spesa senza stress. Gli ordini effettuati entro le 12:30 del giorno precedente vengono consegnati in un giorno, nei giorni in cui il servizio è disponibile. La consegna avviene in finestre di 5 ore, che potete scegliere in base ai vostri impegni. Per quanto riguarda i costi, il servizio è gratuito per ordini superiori a 109 euro, mentre per importi superiori a 89 euro si paga 6,99 euro e per ordini compresi tra 49 e 88,99 euro la consegna costa 8,99 euro.

Chi è iscritto a Prime può approfittare di un’offerta di lancio particolarmente interessante: consegna gratuita per ordini superiori a 90 euro, soglia decisamente più accessibile rispetto a quella standard. Inoltre, tutti i nuovi clienti possono usufruire di 15 euro di sconto sul primo acquisto, un buon incentivo per testare il servizio. Il bello è che Cortilia su Amazon è accessibile anche a chi non è abbonato Prime, ampliando così la platea dei potenziali utilizzatori.

Un’altra funzione utile è la possibilità di programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello precompilato, oppure pianificare le consegne fino a cinque giorni in anticipo. Questo si inserisce in una tendenza più ampia: nel 2025, i clienti italiani hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata su Amazon, per un totale di oltre 6 milioni di prodotti. Le categorie più richieste? Alimentari, cura della persona e prodotti per la casa, proprio il cuore dell’offerta Cortilia.

Prezzi e disponibilità del servizio Cortilia su Amazon

Il servizio è disponibile da oggi, 12 maggio 2026, per tutti i clienti residenti nelle aree coperte. Per verificare se il vostro CAP rientra nella copertura e per scoprire i dettagli dell’offerta di lancio con 15 euro di sconto sul primo ordine, potete visitare direttamente amazon.it/cortilia. I termini e le condizioni della promozione sono consultabili all’interno di un banner dedicato presente sullo store.

L’integrazione tra Amazon e partner come Cortilia fa parte di una strategia più ampia per offrire ai clienti italiani una destinazione sempre più completa per la spesa quotidiana, unendo qualità dei prodotti e convenienza della piattaforma. Oltre a Cortilia, i clienti possono già acquistare prodotti freschi tramite Amazon Fresh in città come Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofe, e accedere a oltre 1,5 milioni di prodotti per tutti i giorni su Amazon.

Per ulteriori informazioni o per fare il vostro primo ordine, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale su Amazon.it, tra l’altro ci sono 45€ in omaggio sulle prime 3 spese.

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