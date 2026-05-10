Si chiama Tappy ed è un nuovo simpatico accessorio lanciato da BOOX, azienda specializzata nella produzione di tablet e monitor e-ink appositamente progettati per proteggere la vista.
Il nuovo accessorio di BOOX farà felici tutti gli appassionati di ebook: si tratta, infatti, di un telecomando wireless pensato per sfogliare e scorrere le pagine con facilità.
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Samsung Galaxy S26 Ultra, 256GB
In omaggio Tab S10 FE+ 5G & Keyboard (da richiedere al ricevimento)
Il nuovo accessorio BOOK Tappy
Chi è solito trascorrere diverse ore leggendo su un e-reader probabilmente è consapevole di quanto possa essere scomodo dover allungare continuamente la mano per interagire con lo schermo ed è proprio qui che entra in gioco Tappy: grazie a questo piccolo telecomando, che si connette ai prodotti di BOOX e ad altri dispositivi Android compatibili tramite Bluetooth, è possibile scorrere le pagine con grande semplicità.
Proprio le dimensioni ridotte di Tappy consentono agli utenti di tenerlo in mano o sotto di essa per un accesso immediato, così da sfruttare i suoi tasti per una delle tre modalità che può vantare:
- la modalità lettura, che trasforma l’accessorio in un girapagine
- la modalità navigazione, che consente un’interazione con scorrimento verticale
- la modalità multimediale, l’ideale per gli audiolibri o la musica, in quanto permette di andare avanti o tornare indietro durante la riproduzione dei file audio
Tra le altre caratteristiche di BOOX Tappy troviamo una portata wireless fino a 10 metri e una batteria da 95 mAh, che può essere ricaricata attraverso una porta USB Type-C (una ricarica completa dovrebbe consentire settimane di utilizzo).
Negli Stati Uniti questo accessorio è in vendita a 25,99 euro nelle colorazioni verde e arancione. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Octopus Energy dopo 2 anni: pro e contro
- 🚨 Vuoi un notebook gaming serio senza spendere troppo? MSI Cyborg 15 con RTX 5060 è la risposta
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo