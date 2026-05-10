Si chiama Tappy ed è un nuovo simpatico accessorio lanciato da BOOX, azienda specializzata nella produzione di tablet e monitor e-ink appositamente progettati per proteggere la vista.

Il nuovo accessorio di BOOX farà felici tutti gli appassionati di ebook: si tratta, infatti, di un telecomando wireless pensato per sfogliare e scorrere le pagine con facilità.

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Il nuovo accessorio BOOK Tappy

Chi è solito trascorrere diverse ore leggendo su un e-reader probabilmente è consapevole di quanto possa essere scomodo dover allungare continuamente la mano per interagire con lo schermo ed è proprio qui che entra in gioco Tappy: grazie a questo piccolo telecomando, che si connette ai prodotti di BOOX e ad altri dispositivi Android compatibili tramite Bluetooth, è possibile scorrere le pagine con grande semplicità.

Proprio le dimensioni ridotte di Tappy consentono agli utenti di tenerlo in mano o sotto di essa per un accesso immediato, così da sfruttare i suoi tasti per una delle tre modalità che può vantare:

la modalità lettura, che trasforma l’accessorio in un girapagine

la modalità navigazione, che consente un’interazione con scorrimento verticale

la modalità multimediale, l’ideale per gli audiolibri o la musica, in quanto permette di andare avanti o tornare indietro durante la riproduzione dei file audio

Tra le altre caratteristiche di BOOX Tappy troviamo una portata wireless fino a 10 metri e una batteria da 95 mAh, che può essere ricaricata attraverso una porta USB Type-C (una ricarica completa dovrebbe consentire settimane di utilizzo).

Negli Stati Uniti questo accessorio è in vendita a 25,99 euro nelle colorazioni verde e arancione. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa.

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