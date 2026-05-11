La Festa della Mamma quest’anno è caduta domenica 10 maggio, ma i festeggiamenti non si fermano qui. Tineco, brand globale specializzato in soluzioni smart per la pulizia domestica, ha deciso di prolungare l’occasione fino al 17 maggio 2026 con una selezione di lavapavimenti e aspirapolveri in promozione su Amazon, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 6% utilizzando il codice LX3NSGMY al momento del pagamento.

Si tratta di un’opportunità concreta per regalare (o regalarsi) prodotti che fanno davvero la differenza nella gestione quotidiana della casa, riducendo il tempo dedicato alle faccende e rendendo la pulizia molto più intuitiva.

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Lavapavimenti: tre modelli per ogni esigenza, dal top di gamma al miglior rapporto qualità-prezzo

Il modello più avanzato della lineup è la Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (recensione), proposto a €799 invece di €849. Combina aspirazione potente e vapore a 160°C grazie alla tecnologia HyperSteam, che garantisce un getto continuo mai sotto i 99°C, ideale per igienizzare le superfici ed eliminare lo sporco grasso senza ricorrere a detergenti chimici. La spazzola motorizzata con tecnologia ReverseScrub si occupa delle macchie più ostinate, mentre l’autonomia arriva fino a 90 minuti in modalità Quiet e 75 minuti in modalità Auto con la macchina in posizione distesa, sufficienti per coprire un appartamento di 80-100 m² con una singola carica. La confezione include un secondo rullo spazzola, un secondo filtro HEPA e un accessorio per la manutenzione.

Chi cerca un buon equilibrio tra funzionalità e prezzo può orientarsi verso la Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam (recensione), disponibile a €569 invece di €649. Anche questo modello sfrutta la tecnologia HyperSteam con vapore fino a 160°C, e offre un’autonomia di fino a 80 minuti in posizione sdraiata e 30 minuti in modalità vapore, più che sufficiente per pulire l’intera abitazione senza interruzioni. Il design completamente reclinabile è pensato per raggiungere facilmente le zone più difficili, come sotto i mobili e negli angoli.

Il terzo modello, la Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra (recensione), è quello con la riduzione di prezzo più significativa: da €499 scende a €379. La tecnologia MHCBS di Tineco assicura un lavaggio continuo con acqua pulita, gestendo in modo efficiente il riciclo di quella sporca. Il sistema DualBlock anti-groviglio e il design reclinabile a 180° permettono di mantenere un’elevata precisione di pulizia anche nelle aree meno accessibili.

Aspirapolvere senza fili: potenza e tecnologia per una pulizia guidata

Sul fronte degli aspirapolvere, il Tineco PURE ONE STATION 5 Pro (recensione) scende da €499 a €419 e punta tutto sulla semplicità di manutenzione. La stazione di ricarica integra un sistema di raccolta automatica della polvere e un ciclo di autopulizia completo: il rullo viene lavato con acqua calda a 85°C per rimuovere lo sporco nei tubi, poi asciugato con un getto d’aria calda per 5 minuti (oppure in modalità silenziosa per 40 minuti). Il sistema Clogless e la spazzola ZeroTangle lavorano in sinergia per raccogliere polvere, capelli e detriti di grandi dimensioni, limitando al minimo grovigli e ostruzioni.

Il PURE ONE S50 PRO, invece, passa da €399 a €359 ed è il modello pensato per chi vuole una pulizia guidata dalla tecnologia. Il faro verde grandangolare a 120° illumina un’area più ampia rispetto ai modelli tradizionali, rendendo visibili le particelle di polvere fino a 0,02 mm normalmente invisibili a occhio nudo. Il sensore intelligente iLoop regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato in tempo reale, ottimizzando le prestazioni e prolungando la durata della batteria. La potenza di 200 AW garantisce una raccolta efficace di polvere, peli di animali domestici e detriti sia su pavimenti duri che su tappeti, mentre il tubo pieghevole a 180° consente di infilarsi facilmente sotto i mobili bassi. Un display LED integrato mostra lo stato del dispositivo senza dover interrompere la sessione di pulizia.

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