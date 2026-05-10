Lo sviluppo del futuro standard PCI Express continua ad avanzare e nelle scorse ore il PCI-SIG ha annunciato la disponibilità della bozza 0.5 delle specifiche PCI-E 8.0, un aggiornamento importante che conferma ancora una volta gli obiettivi fissati dal consorzio per la prossima generazione dell’interfaccia.

Parliamo ancora di una “draft specification” e non della versione finale dello standard, prevista per il 2028, ma il rilascio della bozza 0.5 rappresenta il primo draft ufficiale che incorpora i feedback raccolti dopo la precedente versione 0.3 distribuita ai membri nel corso del 2025. Come da tradizione per il PCI Express, si riconferma che anche questa nuova generazione punta a raddoppiare la banda disponibile rispetto alla precedente.

Nel dettaglio, PCI-E 8.0 promette di arrivare a 256 GT/s di transfer rate grezzo e fino a 1 TB/s di banda bidirezionale su configurazione x16. Per dare un’idea dell’evoluzione, PCI-E 8.0 offrirà una larghezza di banda doppia rispetto al PCI-E 7.0 e addirittura otto volte superiore rispetto all’attuale PCI-E 5.0, che oggi rappresenta ancora il riferimento più avanzato disponibile nel mondo consumer.

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PCI-E 8.0: non solo prestazioni : focus anche su consumi, affidabilità e connettori

Come confermato direttamente dal PCI-SIG, lo sviluppo del nuovo standard è fortemente orientato verso tutti quei settori che richiedono enormi quantità di banda dati e latenze sempre più ridotte. Tra gli scenari citati troviamo ad esempio Intelligenza Artificiale e machine learning, datacenter hyperscale, edge computing, high-performance computing, networking ad alta velocità, settore automotive, quantum computing, ambito militare e aerospaziale.

Secondo il consorzio, la crescita delle applicazioni AI e dei carichi computazionali avanzati continuerà ad aumentare sensibilmente la richiesta di interconnessioni ad alta velocità, rendendo necessario un ulteriore salto generazionale rispetto a PCI-E 7.0. Non a caso, PCI-SIG ha confermato che PCI-E 8.0 continuerà a mantenere la storica roadmap che prevede il raddoppio della banda ogni circa tre anni.

Naturalmente lo sviluppo del PCI-E 8.0 non riguarda esclusivamente la velocità di trasferimento. Il consorzio ha infatti confermato che i lavori si stanno concentrando anche su altri aspetti fondamentali della piattaforma. Tra gli obiettivi principali troviamo:

mantenimento della retrocompatibilità con le precedenti versioni PCI-E

miglioramento dell’efficienza energetica

ottimizzazione della latenza

affidabilità del segnale

miglioramenti al protocollo per aumentare la banda effettiva

nuove tecnologie per i connettori

Quest’ultimo punto è particolarmente importante. Con velocità di segnalazione che arrivano a 256 GT/s, anche il design fisico dei connettori e delle linee di trasmissione inizia infatti ad avvicinarsi ai limiti delle soluzioni attuali. PCI-SIG ha confermato che sono in fase di valutazione nuove tecnologie dedicate proprio alla trasmissione del segnale e all’integrità dei dati, anche se per il momento non sono stati condivisi dettagli tecnici più approfonditi.

Per il mondo consumer lo standard PCI-E 8.0 è ancora molto lontano

Nonostante l’annuncio faccia inevitabilmente discutere appassionati hardware e addetti ai lavori, è bene ricordare che PCI-E 8.0 rimane ancora molto distante dal mondo desktop consumer. Attualmente infatti il mercato gaming e consumer sta appena iniziando a diffondere in maniera più concreta SSD e schede video PCI-E 5.0, mentre PCI-E 6.0 e PCI-E 7.0 saranno probabilmente adottati prima nei datacenter, negli acceleratori AI e nelle piattaforme server.

Inoltre, allo stato attuale, i vantaggi concreti del PCI-E 5.0 nel gaming sono ancora piuttosto limitati. Oltre alle velocità di trasferimento teoricamente raddoppiate, va ricordato infatti che nella maggior parte degli scenari reali, le differenze prestazionali rispetto al PCI-E 4.0 risultano minime sia per le GPU sia per gli SSD consumer.

Questo significa che il vero terreno di battaglia del PCI-E 8.0 sarà inizialmente quello enterprise e AI, dove la quantità di dati che vengono gestiti rappresenta ormai uno dei principali colli di bottiglia per infrastrutture moderne e acceleratori dedicati all’Intelligenza Artificiale o al calcolo da alta precisione.

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