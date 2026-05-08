State cercando un regalo tecnologico e utile per la Festa della Mamma? Luna Ring 2, l’anello smart pensato anche per il monitoraggio della salute femminile, è protagonista di una promozione che taglia il prezzo del 20%, un risparmio concreto su un dispositivo pronto a fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

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Perché Luna Ring 2

Luna Ring 2 è uno smart ring progettato per adattarsi alle esigenze specifiche sia del corpo maschile che del corpo femminile, monitorando parametri come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, la qualità del sonno e la temperatura cutanea. Per il pubblico femminile è possibile misurare anche il ciclo mestruale, il tutto con un form factor elegante e discreto, pensato per essere indossato 24 ore su 24 senza farsi notare in modo particolare, a differenza di quanto accade invece con uno smartwatch.

La festa della mamma è quindi l’occasione perfetta per un regalo che vada oltre il gesto simbolico, utile anche nel quotidiano. Un dispositivo dedicato al benessere, comodo da indossare e dotato di un; app intuitiva, compatibile sia con dispositivi Android che iOS. Un alleato prezioso per chi vuole monitorare in maniera costante ma con discrezione la propria salute, senza sforzi di alcun genere.

Con lo sconto del 20%, valido in questi giorni, il prezzo passa da 329 a 263 euro, rendendolo un acquisto sicuramente più accessibile rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una promozione a tempo, quindi se siete interessati, e non vi preoccupa il fatto di consegnare il regalo con qualche giorno di ritardo, vale la pena di approfittarne prima che scada.

Se il profilo di chi riceverà il regalo è quello di una persona attenta al proprio benessere, curiosa verso la tecnologia indossabile e che preferisce qualcosa di elegante e poco vistoso a uno smartwatch sicuramente più ingombrante, Luna Ring 2 è una scelta difficile da battere, soprattutto a questo prezzo. Per maggiori dettagli sullo smart ring vi rimandiamo alla recensione completa di Luna Ring 2.

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