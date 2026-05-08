Si chiama HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition ed è una versione speciale dello smartwatch che il colosso cinese ha lanciato alla fine dello scorso anno.

Se già la versione “normale” si caratterizzava un design curato sin nei minimi particolari e con dettagli in oro 18 carati integrati, il nuovo modello alza l’asticella per quanto riguarda il look and feel premium.

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Lanciato HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition

Realizzato in collaborazione con la designer di gioielli di fama internazionale Francesca Amfitheatrof, il nuovo smartwatch di HUAWEI può contare su uno schermo in vetro zaffiro incastonato a mano con 99 diamanti naturali, una cassa anteriore in titanio e posteriore in ceramica, un cinturino metallico color argento e i classici sensori che è lecito attendersi su uno smartwatch per il monitoraggio della salute e delle attività (accelerometro, giroscopio, magnetometro, frequenza cardiaca, barometro, luce ambientale, temperatura, ECG, profondità e X-TAP).

Tra le sue caratteristiche principali troviamo un display LTPO AMOLED 2.0 da 1,38 pollici con risoluzione 466 × 466 pixel e una luminosità di picco a 3.000 nit, il supporto alla ricarica wireless, due pulsanti e un pacchetto connettività completo (WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS + GALILEO + BeiDou + QZSS).

Compatibile con Android 9.0 (o versione superiore) e iOS 13.0 (o versione superiore), HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition è basato sull’interfaccia proprietaria del colosso cinese.

Per quanto riguarda le dimensioni, infine, lo smartwatch misura 42,9 × 42,9 × 10,8 mm e ha un peso di 91 grammi (incluso il cinturino).

HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition è disponibile anche in Italia (con spedizioni a partire dal 20 maggio 2026) ad un prezzo ufficiale di 3.799 euro.

Per ulteriori informazioni o per procedere al suo acquisto vi rimandiamo allo store ufficiale di HUAWEI.