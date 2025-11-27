Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartwatch capace di non passare inosservato: stiamo parlando di HUAWEI Watch Ultimate Design.

Si tratta di uno smartwatch dedicato a coloro che sono alla ricerca di un modello ultra premium, caratterizzato da un design curato sin nei minimi particolari e con dettagli in oro 18 carati integrati.

Le principali caratteristiche di HUAWEI Watch Ultimate Design

Animato da un processore Kirin W80 e dotato di un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità massima di 3.500 nit, il nuovo smarwatch di HUAWEI può contare su una cassa realizzata con una combinazione di ceramica e zirconio, capace di garantire un’impermeabilità fino a 150 metri (20 ATM).

Tra le altre caratteristiche di HUAWEI Watch Ultimate Design troviamo le connettività LTE, UWB e BeiDou, una suite per la salute in grado di eseguire un ECG e monitorare la temperatura della pelle e una batteria che, a dire del produttore, è in grado di garantire agli utenti fino a 11 giorni di autonomia in modalità di risparmio energetico o 3 giorni con la funzionalità always-on display sempre attiva.

Non mancano, infine, apposite funzionalità software che consentono agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute.

Ovviamente il prezzo è in linea con quella che è la scelta dei materiali usati per lo smartwatch: in Cina il nuovo orologio di HUAWEI è venduto a 24.999 yuan, pari al cambio a circa 3.050 euro. Si tratta, in sostanza, di un modello chiaramente rivolto al mercato del lusso di fascia alta.

Al momento non vi sono informazioni su un possibile lancio di HUAWEI Watch Ultimate Design a livello globale.