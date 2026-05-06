Se stavate aspettando il momento giusto per trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica, le offerte apparse oggi su Amazon segnano un punto di svolta, specialmente per chi punta ai grandi formati. Al centro della scena troviamo le Smart TV Samsung Neo QLED 8K, protagoniste di un crollo di prezzo che supera, in alcuni casi, i 2000 euro rispetto al listino originale. Non capita spesso di vedere pannelli da 75 e 85 pollici dotati di tecnologia Mini LED e risoluzione 8K posizionarsi su cifre così competitive. Insieme ai colossi coreani, troviamo ottime alternative QNED e QLED firmate LG, Hisense e TCL, ideali per chi cerca il massimo della diagonale con un occhio attento al budget. Potete monitorare questi cali record e le disponibilità residue sui nostri canali Telegram indicati in fondo alla pagina.

Dominio Samsung: L’era dell’8K e del Mini LED

Le offerte più eclatanti di oggi riguardano la gamma Neo QLED 8K di Samsung. Parliamo di dispositivi che rappresentano il vertice tecnologico del brand, ora accessibili a una frazione del loro costo iniziale.

1. Samsung Neo QLED 8K 75” (QN900B)

Il modello QE75QN900B è un concentrato di design e potenza. Grazie all’Infinity Screen, la cornice è quasi invisibile, offrendo un’immagine che sembra fluttuare nell’aria. Il processore Neural Quantum 8K gestisce l’upscaling in modo magistrale, rendendo definiti anche i contenuti nativi in 4K. Con il sistema Attachable Slim One Connect, tutti i cavi vengono convogliati in un unico box esterno, garantendo una pulizia estetica assoluta. Vedere questo modello a 1499€ invece degli oltre 2800€ originali è una di quelle occasioni da non farsi sfuggire.

2. Il gigante da 85” (QN800B)

Per chi ha spazio a disposizione, il QE85QN800B da 85 pollici è la scelta definitiva. La tecnologia Quantum Matrix Pro con Mini LED assicura un controllo della luce chirurgico, eliminando l’effetto blooming e garantendo neri profondissimi. A 1649€ (rispetto a un listino di oltre 3600€), questo televisore offre un rapporto tra pollici, risoluzione 8K e qualità visiva che non ha rivali nel mercato attuale.

Le alternative: QNED e QLED di grandi dimensioni

Oltre ai top di gamma Samsung, la giornata di oggi offre soluzioni molto interessanti per chi cerca schermi ampi con tecnologie di retroilluminazione avanzate a prezzi più contenuti.

LG QNED70 (65”): Un modello della gamma 2025 che combina Quantum Dot e NanoCell. Il processore α7 Gen8 e il telecomando puntatore lo rendono estremamente intuitivo, ideale per chi cerca un’esperienza smart completa a 519€.

Un modello della gamma che combina Quantum Dot e NanoCell. Il processore α7 Gen8 e il telecomando puntatore lo rendono estremamente intuitivo, ideale per chi cerca un’esperienza smart completa a 519€. Hisense 75A72KQ (75”): Un QLED equilibrato con sistema VIDAA U6 e supporto Dolby Vision. È la scelta perfetta per chi vuole un 75 pollici affidabile per lo streaming e il gaming leggero senza superare la soglia dei 700€.

Un QLED equilibrato con sistema VIDAA U6 e supporto Dolby Vision. È la scelta perfetta per chi vuole un 75 pollici affidabile per lo streaming e il gaming leggero senza superare la soglia dei 700€. TCL 85T6C (85”): Se l’unico obiettivo è la dimensione, TCL propone un 85 pollici con Fire TV integrata a 799,89€. Supporta Dolby Vision e Atmos, offrendo un’esperienza smart fluida e comandi vocali Alexa integrati.

Le migliori offerte TV di oggi

Di seguito la lista completa dei televisori in promozione su Amazon. Vi consigliamo di prestare attenzione soprattutto ai modelli Samsung, i cui stock potrebbero esaurirsi rapidamente data l’entità dello sconto.

In sintesi, i super prezzi sulle Smart TV Samsung Neo QLED 8K rappresentano il punto più alto di questa tornata di offerte. Acquistare un pannello 8K da 75 o 85 pollici a queste cifre permette di portarsi a casa una tecnologia che fino a poco tempo fa era riservata a budget d’élite. Vi consigliamo di verificare accuratamente le dimensioni del vostro mobile TV o della parete, specialmente per i modelli da 85 pollici, e di procedere tempestivamente all’acquisto dato che sconti di questa entità portano spesso a un rapido esaurimento delle scorte.

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