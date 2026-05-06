Il settore dei monitor da gaming vive oggi un momento di eccezionale convenienza sul Samsung Shop Online. Se state pianificando di aggiornare la vostra postazione con schermi di ultima generazione, l’iniziativa appena lanciata dal produttore coreano è davvero interessante. Fino alle ore 23:59 dell’11 maggio, è infatti possibile utilizzare il voucher GAMING30 per ottenere un abbattimento del 30% del prezzo direttamente a carrello su alcuni dei modelli più prestigiosi della linea Odyssey. Si tratta di dispositivi che integrano tecnologie all’avanguardia come pannelli OLED Safeguard+, risoluzioni WUHD e refresh rate che sfidano i limiti della percezione umana. Vi consigliamo di monitorare la disponibilità degli stock e la validità del codice in tempo reale tramite i nostri canali Telegram riportati a fine articolo.

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La rivoluzione Odyssey: Risoluzione e Velocità

La gamma Odyssey 2026 non si limita a offrire immagini nitide, ma punta a ridefinire l’esperienza competitiva e immersiva attraverso l’uso di processori d’immagine dedicati e sistemi di retroilluminazione avanzati.

1. Odyssey G7 (G75F): Versatilità tra 37 e 40 pollici

I nuovi modelli G7 sono stati pensati per chi non vuole scegliere tra produttività e gaming estremo. La versione da 37 pollici UHD offre una densità di pixel perfetta per il dettaglio grafico, supportata da un refresh rate di 165Hz. Chi invece cerca un’esperienza più avvolgente può puntare sul modello da 40 pollici con risoluzione WUHD. Quest’ultimo, grazie al formato ultra-wide e ai 180Hz di frequenza, permette una visione periferica superiore, fondamentale nei titoli open-world o nei simulatori di guida. Grazie al voucher GAMING30, questi colossi della tecnologia diventano accessibili a cifre mai viste prima sul sito ufficiale.

2. Odyssey G6 (G60F): La fluidità estrema dei 350Hz

Per i giocatori di eSports, dove ogni singolo frame può determinare l’esito di una partita, Samsung ha creato l’Odyssey G6 da 27 pollici. Con una risoluzione QHD e un refresh rate che tocca l’incredibile soglia dei 350Hz, questo monitor azzera qualsiasi latenza percepibile. È lo strumento definitivo per chi cerca la massima reattività hardware. Portarlo a casa a questo prezzo rappresenta un’opportunità tecnica di alto livello, considerando che si tratta di una delle frequenze di aggiornamento più alte sul mercato consumer.

OLED G6 (G61SH): Il nero perfetto a 599€

Tra le offerte sbloccate dal coupon, spicca l’Odyssey OLED G6. La tecnologia OLED garantisce contrasti infiniti e neri assoluti, ma Samsung ha fatto un passo avanti integrando il sistema OLED Safeguard+, una soluzione strutturale per prevenire il burn-in senza sacrificare la luminosità. Con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms, questo monitor da 27 pollici offre un’accuratezza cromatica e una velocità di esecuzione che lo pongono ai vertici della categoria. Lo sconto del 30% lo posiziona oggi su un prezzo estremamente competitivo per un pannello di tale qualità.

Dettagli della promozione e link diretti

Ricordiamo che per visualizzare i prezzi indicati è necessario aggiungere il prodotto al carrello e inserire il codice GAMING30 prima di concludere l’ordine. Ecco i link diretti per i monitor aderenti alla promozione, ordinati per tipologia:

・Monitor Gaming Odyssey G7 – G75F da 37″ UHD Curvo 💰 Offerta: 447€ invece di 899€ 🛒 Su Samsung Shop 👉 https://prezzi.tech/go/bauy ・Monitor Gaming Odyssey G7 – G75F da 40″ WUHD Curvo 💰 Offerta: 594€ invece di 1.199€ 🛒 Su Samsung Shop 👉 https://prezzi.tech/go/bauz ・Monitor Gaming Odyssey G6 – G60F da 27″ QHD Flat 💰 Offerta: 251€ invece di 499€ 🛒 Su Samsung Shop 👉 https://prezzi.tech/go/bava ・Monitor Gaming Odyssey OLED G6 – G61SH da 27” QHD Flat 💰 Offerta: 328€ invece di 599€ 🛒 Su Samsung Shop 👉 https://prezzi.tech/go/bavb 👉🏼 Al seguente link è possibile vedere tutti i prodotti in sconto:

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In sintesi, l’applicazione del voucher GAMING30 rende questi giorni i più propizi dell’anno per chi intende trasformare la propria esperienza di gioco o di lavoro professionale. La disponibilità di tecnologie come il WUHD da 180Hz o l’OLED a 240Hz a questi prezzi riflette la volontà di Samsung di rendere i propri flagship più accessibili. Vi consigliamo di non attendere la scadenza dell’11 maggio, poiché i modelli con le frequenze di aggiornamento più alte (350Hz) o la qualità OLED tendono a subire rapidi esaurimenti delle scorte nel magazzino ufficiale online.

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