Non è il solito iPhone. Apple iPhone Air è un dispositivo che rompe con la tradizione, puntando tutto su un design estremo, caratterizzato da uno spessore e una leggerezza da record. Questa ricerca stilistica, tuttavia, si accompagna a un prezzo di listino importante. La buona notizia è che oggi questa regola viene infranta da un’offerta lampo su eBay, che fa crollare il prezzo della versione da 256 GB a una cifra mai vista prima, portandolo ben al di sotto della soglia psicologica dei 900 €. Si tratta di un’occasione imperdibile, con uno sconto che supera il 30% e che rende questo gioiello di design finalmente accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa promozione a tempo limitato.

iPhone Air: design aeronautico e potenza da vendere

Il tratto distintivo di iPhone Air è senza dubbio la sua costruzione. Con uno spessore di soli 5,64 mm e un peso piuma di 165 grammi, tenerlo in mano è un’esperienza completamente nuova. Per raggiungere questo risultato senza comprometterne la robustezza, Apple ha utilizzato un telaio interamente in titanio di grado 5, lo stesso impiegato in ambito aeronautico, che garantisce rigidità e resistenza sorprendenti. Questa scelta di design ha imposto alcuni compromessi, come l’adozione di un singolo speaker audio e l’uso esclusivo della tecnologia eSIM, ma il risultato è un oggetto dall’eleganza innegabile.

Il display è un pannello di altissima qualità: un Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion, capace di variare la frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz per garantire massima fluidità e ottimizzare i consumi. La luminosità di picco raggiunge i 3000 nits e, per la prima volta su un iPhone, è presente un efficace rivestimento antiriflesso che migliora drasticamente la leggibilità sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca batte il potentissimo chip A19 Pro a 3 nanometri, affiancato da ben 12 GB di RAM, una configurazione che assicura prestazioni di livello desktop per qualsiasi attività, dalla produttività all’intelligenza artificiale. La connettività è al top grazie al nuovo modem C1X per il 5G e al chip N1 che integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Il comparto fotografico si affida a un’unica, eccellente fotocamera posteriore da 48 MP Fusion, che offre un crop nativo 2x di altissima qualità, perfetto per il “punta e scatta” quotidiano. Pur mancando la versatilità di un teleobiettivo o di un ultra-grandangolo, la qualità degli scatti e dei video in 4K è in linea con gli standard Apple. La batteria da 3149 mAh, grazie all’efficienza del processore e del display, permette di arrivare a fine giornata con un utilizzo medio.

Per ulteriori dettagli: Recensione iPhone Air: il sottile confine tra innovazione e compromesso

Offerta eBay: un prezzo che sfida la logica

Veniamo ora ai dettagli di questa incredibile promozione disponibile su eBay. Il modello di Apple iPhone Air nella configurazione da 256 GB di memoria interna è disponibile al prezzo di 852,91 € invece del prezzo di listino di 1.249 €. Per ottenere questo sconto è necessario inserire il codice coupon MAG26 durante la fase di checkout. Si tratta di un risparmio netto di quasi 400 €, che porta il dispositivo a un minimo storico assoluto.

L’offerta non si limita al taglio di memoria base. Anche la versione più capiente da 512 GB beneficia di uno sconto eccezionale: utilizzando lo stesso codice, il prezzo scende a soli 938 € rispetto al listino di 1.489 €, rendendola un’opzione estremamente allettante per chi necessita di più spazio di archiviazione. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato ed è soggetta alla disponibilità dei pezzi. La spedizione è gestita da venditori affidabili sulla piattaforma eBay, garantendo sicurezza e rapidità nella consegna.

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