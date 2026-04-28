Il rapporto tra OpenAI e Microsoft entra ufficialmente in una nuova fase, una di quelle che, come spesso accade nel settore dell’intelligenza artificiale, potrebbe avere implicazioni ben più ampie di quanto possa sembrare a una prima lettura. Le due aziende hanno infatti annunciato una revisione sostanziale della loro partnership pluriennale, introducendo maggiore flessibilità operativa e, soprattutto, ponendo fine all’esclusività che finora legava OpenAI all’infrastruttura cloud di Microsoft.

Una modifica tutt’altro che marginale, da questo momento in poi OpenAI potrà distribuire i propri modelli e servizi anche attraverso altri provider cloud, ampliando di fatto il proprio raggio d’azione e aprendo a nuove opportunità commerciali; una scelta che riflette chiaramente il ritmo sempre più sostenuto dell’innovazione nel settore IA e la necessità, per entrambe le aziende, di adattarsi a uno scenario competitivo in continua evoluzione.

Quella tra OpenAI e Microsoft è una partnership che evolve, senza indebolirsi

Nonostante questo cambiamento, è bene chiarirlo subito: Microsoft Azure continuerà a occupare un ruolo centrale. L’azienda di Redmond rimane infatti il partner cloud principale di OpenAI e i nuovi prodotti verranno, come prevedibile, distribuiti inizialmente proprio su Azure (a meno di specifiche eccezioni tecniche o strategiche).

Allo stesso tempo però, OpenAI potrà ora rendere disponibili le proprie soluzioni su altre piattaforme cloud, superando uno dei vincoli più importanti dell’accordo originario. In altre parole, si passa da un modello esclusivo a uno aperto, pur mantenendo una corsia preferenziale per Microsoft.

La revisione dell’accordo non riguarda soltanto la distribuzione tecnologica, ma anche gli aspetti economici e legali. Microsoft manterrà l’accesso alla proprietà intellettuale di OpenAI, inclusi modelli e prodotti, fino al 2032, ma senza più alcun diritto di esclusiva.

Parallelamente, cambia anche il meccanismo di condivisione dei ricavi: Microsoft non verserà più una quota dei guadagni a OpenAI, mentre continuerà il flusso opposto, con OpenAI che riconoscerà una compartecipazione a Microsoft fino al 2030 (seppur con un tetto massimo complessivo). Un riequilibrio che, come spesso accade in queste partnership, punta a ridefinire ruoli e benefici in funzione delle nuove dinamiche di mercato.

Alcuni di voi potrebbero chiedersi se questo cambiamento rappresenti un allentamento dei rapporti tra le due aziende, ma la risposta, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, è negativa. Microsoft continuerà infatti a essere un attore chiave nella crescita di OpenAI, anche grazie alla sua posizione di azionista di rilievo, mentre la collaborazione proseguirà su diversi fronti strategici.

Tra questi troviamo lo sviluppo di infrastrutture su larga scala (con data center sempre più potenti), la progettazione di nuovi semiconduttori e l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambiti critici come la sicurezza informatica; insomma, il legame resta forte, ma diventa allo stesso tempo più flessibile e meno vincolante.

Nel complesso, questa revisione segna un passaggio importante non solo per OpenAI e Microsoft, ma per l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale. L’apertura al multi-cloud infatti, potrebbe favorire una diffusione ancora più ampia delle tecnologie IA, rendendole accessibili a un numero maggiore di aziende e sviluppatori. Non ci resta che attendere per scoprire come reagirà il mercato, e soprattutto, quali saranno le prossime mosse dei competitor.