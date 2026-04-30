Sky Italia e Warner Bros. Discovery annunciano un nuovo accordo, grazie al quale su Sky tornano disponibili diversi canali in chiaro e l’app Discovery+, che erano stati rimossi lo scorso anno. In più, gli abbonati Sky Cinema e NOW avranno a disposizione una selezione di film Warner. Vediamo tutti i dettagli.

Sky Italia e Warner annunciano un nuovo accordo: ecco cosa cambia per gli abbonati Sky e NOW

Il nuovo accordo tra Sky e Warner prevede il ritorno di dieci canali in chiaro e dell’app Discovery+, oltre a un’ampia selezione di film Warner Bros. nell’offerta Sky Cinema e NOW. Il tutto naturalmente in aggiunta a quanto sapevamo riguardo le serie HBO già previste dagli accordi precedenti.

A partire da oggi stesso, 30 aprile 2026, su Sky tornano a disposizione su Sky Q, My Sky, Sky Stream e Sky Glass i canali Nove, Discovery, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, Hgtv, Discovery Turbo (ex Motor Trend), K2 e Frisbee, aggiungendosi ai canali Cartoon Network, Boomerang e Cnn International.

A partire dal 14 maggio 2026 sarà di nuovo utilizzabile l’app Discovery+ sui dispositivi Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, naturalmente previa sottoscrizione. I clienti Sky abbonati a Discovery+ potranno dunque (ri)avere la comodità di accedere ai contenuti senza lasciare la piattaforma Sky.

Grazie al nuovo accordo, c’è anche un miglioramento per il “pacchetto” Cinema di Sky e NOW: sarà infatti possibile accedere a una selezione di film Warner Bros., tra recenti blockbuster e titoli cult. L’accordo prevede alcune prime visioni in esclusiva, fra cui Primavera (con Tecla Insolia) e Idoli (con Claudio Santamaria), oltre a grandi film come Una battaglia dopo l’altra (grande protagonista agli scorsi Oscar), il nuovo Superman dell’universo DC, Weapons e Cime tempestose, che saranno proposti su Sky Cinema e NOW a partire dal 2027.

Inoltre, arriverà una vasta selezione di titoli firmati Warner come Barbie, Dune ed Elvis, grandi cult come Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica e Shining di Stanley Kubrick, la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception di Christopher Nolan, oltre a cult romantici, grandi classici per tutta la famiglia e grandi storie come Troy e L’ultimo samurai.

“Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi“, ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta, anche grazie al ritorno su Sky dei canali del gruppo Wbd e dell’app Discovery+. Gli abbonati potranno così continuare a godersi un’ampia selezione di film Warner Bros. e accedere in modo semplice e diretto a un’ampia gamma di contenuti di alta qualità molto apprezzati dal nostro pubblico“.

“Siamo lieti che il rinnovo di questa importante partnership renda disponibile agli abbonati Sky i canali lineari d’intrattenimento del gruppo Warner Bros. Discovery, una selezione dello straordinario catalogo di cinema di Warner Bros, oltre alla possibilità di abbonarsi a Discovery+“, ha aggiunto Alessandro Araimo, Ad Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Tutti contenuti che costituiscono un asset pregiato sul mercato e rappresentano da sempre un’offerta molto apprezzata“.