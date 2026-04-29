Per diversi anni, il nome Denuvo è diventato praticamente sinonimo di protezione antipirateria nel mondo dei videgiochi su PC, spesso e volentieri al centro di discussioni accese tra sviluppatori e giocatori, anche per via del suo presunto impatto sulle prestazioni. Eppure, dopo oltre un decennio di guerra tecnologica, qualcosa sembra essere cambiato in modo piuttosto radicale.

Secondo diverse fonti e membri della scena infatti, il sistema DRM sviluppato da Irdeto potrebbe aver perso definitivamente la sua efficacia: a oggi, non esisterebbero più giochi per PC protetti da Denuvo che non possano essere aggirati o craccati in qualche modo.

Il sistema DRM Denuvo potrebbe essere arrivato al capolinea

Per comprendere la portata di questa svolta è utile fare un piccolo passo indietro, Denuvo debutta nel 2014, inizialmente con l’obbiettivo di proteggere titoli come FIFA 15, e nel giro di poco tempo riesce a imporsi come una delle soluzioni anti manomissione più efficaci sul mercato.

Per anni, il sistema ha rappresentato un ostacolo estremamente complesso per i gruppi di cracking, che riuscivano sì a violarlo, ma spesso solo dopo settimane o mesi dal lancio di un gioco (un fattore cruciale per gli editori, considerando che le vendite si concentrano proprio nei primi giorni).

Col tempo tuttavia, il braccio di ferro tra protezione e aggiramento si è fatto sempre più serrato, fino ad arrivare alla situazione attuale che, come molti di voi avranno intuito, segna un possibile punto di svolta definitivo.

Il cambiamento più significativo riguarda l’evoluzione delle tecniche utilizzate dalla scena, se in passato l’obbiettivo principale era rimuovere completamente il DRM dal codice del gioco, oggi si punta sempre più spesso ad aggirarlo.

In questo contesto entra in gioco il cosiddetto bypass tramite hypervisor, una soluzione tecnica che consente di ingannare Denuvo facendogli credere di essere eseguito in un ambiente legittimo; questo approccio, portato avanti in particolare dal team DenuvOwO, ha permesso di rendere accessibili anche titoli recenti come Crimson Desert e Resident Evil Requiem. Parallelamente, sviluppatori indipendenti continuano a lavorare sulla rimozione completa del DRM, contribuendo a un ecosistema in cui, di fatto, ogni protezione può essere superata in un modo o nell’altro.

A rendere ancora più evidente il momento storico è il giudizio espresso da alcune figure note della comunità, come FitGirl, secondo cui Denuvo sarebbe ormai completamente inutile. Una dichiarazione forte, che però trova riscontro nei fatti: anche gli ultimi titoli che integravano questa protezione sono stati resi disponibili tramite bypass o crack funzionanti, mentre le liste aggiornate della community suggeriscono che non esistano più eccezioni rilevanti.

Certo, qualche caso particolare, soprattutto in ambito realtà virtuale, potrebbe ancora resistere, ma si tratterebbe di situazioni temporanee destinate, con ogni probabilità, a essere superate nel giro di poco tempo.

Nonostante il quadro attuale possa sembrare piuttosto netto, è bene sottolineare che la partita non è necessariamente conclusa. Irdeto starebbe già lavorando a nuove contromisure, nel tentativo di colmare le vulnerabilità emerse negli ultimi mesi. Resta però da capire se questi interventi arriveranno in tempo e, soprattutto, se saranno sufficienti a ristabilire un equilibrio che, almeno per ora, sembra essersi spezzato.

Nel frattempo, c’è un altro aspetto da considerare: i bypass basati su hypervisor, pur essendo efficaci, richiedono spesso modifiche alle impostazioni di sicurezza di Windows e possono avere un impatto negativo sulle prestazioni, elementi che potrebbero limitarne la diffusione presso il grande pubblico.

La sensazione insomma, è che ci si trovi di fronte a un momento di transizione importante. Dopo anni in cui Denuvo ha rappresentato uno standard quasi inevitabile per molti publisher, il suo possibile declino apre scenari completamente nuovi per l’industria. Gli sviluppatori continueranno a investire in soluzioni DRM sempre più sofisticate oppure assisteremo a un cambio di approccio, magari puntando su modelli alternativi di distribuzione e monetizzazione?

La risposta non è ancora del tutto chiara, ma quello che è certo è che la guerra del DRM, almeno nella sua forma attuale, potrebbe essere entrata in una fase completamente diversa, e gli utenti restano in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo di questa lunga storia.