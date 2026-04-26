SEGA ha annunciato ufficialmente un’interessante iniziativa che guarda al passato e punta dritta al cuore dei fan di lunga data. Si chiama SEGA Universe ed è il nuovo progetto con cui l’azienda giapponese vuole riportare sotto i riflettori alcune delle sue proprietà intellettuali più iconiche, ampliandone l’orizzonte ben oltre il solo mondo dei videogiochi.

L’annuncio è arrivato ufficialmente lo scorso 24 aprile, accompagnato dallo slogan “No old, stay gold” e da un sito ufficiale che cerca di chiarire l’ambizione dell’iniziativa, che al momento rimane ancora abbastanza priva di dettagli. L’idea di fondo di SEGA è quella di valorizzare titoli classici ancora oggi molto amati, distinguendoli dalle produzioni moderne e offrendo nuovi modi per viverli. Non si tratta quindi di semplici operazioni che puntano dritto alla nostalgia, ma di un tentativo più strutturato di trasformare questi franchise in veri e propri universi transmediali.

Nel sito ufficiale di SEGA Universe, il colosso giapponese spiega come i giochi e i personaggi del passato continuino a vivere nel presente, attraversando generazioni e confini. Oggi più che mai possono farlo espandendosi in altri ambiti dell’intrattenimento, dal cinema alla musica, passando per la moda e altri formati che vanno oltre il semplice videogioco. L’esperienza cambia forma, ma resta comunque al passo con i tempi mantenendo al tempo stesso un legame con la memoria collettiva di chi quei franchise li ha vissuti in prima persona.

In cosa consiste il progetto SEGA Universe

SEGA non ha rilasciato ancora dettagli precisi sull’entità di questo progetto, ma la prima fase sarà incentrata sugli anniversari di alcune serie storiche che nel 2026 raggiungeranno traguardi importanti. L’obiettivo di SEGA Universe è quello di creare contenuti che sappiano essere allo stesso tempo nostalgici e attuali, rispettando l’identità originale ma introducendo miglioramenti pensati per le nuove generazioni.

Sul sito ufficiale è già presente una sezione dedicata, chiamata “2026 Selected”, che mette in evidenza nove videogiochi che nel corso di quest’anno festeggeranno un anniversario importante. Si va da grandi classici arcade come Fantasy Zone e Out Run, che spegneranno entrambi 40 candeline, fino a nomi molto amati come Streets of Rage, Sakura Wars e NiGHTS Into Dreams. Non mancano neanche nomi molto di nicchia, a dimostrazione della volontà di SEGA di pescare da tutto il catalogo dell’azienda. Questi i titoli dei videogiochi che verranno celebrati nel corso di quest’anno:

Fantasy Zone (40 anni)

Out Run (40 anni)

Streets of Rage (35 anni)

Rent a Hero (35 anni)

Guardian Heroes (30 anni)

NiGHTS Into Dreams (30 anni)

Dynamite Deka (30 anni)

Sakura Wars (30 anni)

SGGG, conosciuto anche come Segagaga (25 anni)

Il progetto di SEGA Universe si inserisce in un percorso già avviato dall’azienda giapponese negli ultimi anni, che consiste nell’espandere i propri franchise al di fuori del medium videoludico. Il caso più evidente è Sonic, che grazie al successo della trilogia cinematografica è diventato un punto di riferimento anche per il grande pubblico. L’obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di replicare questo modello con altre proprietà intellettuali, portandole su film, serie TV, merchandising e persino spettacoli dal vivo.

Per riuscire nell’impresa, Sega ha affidato la guida delle operazioni a Justin Scarpone, ex dipendente Disney, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo globale di SEGA Universe. L’idea è quella di costruire un ecosistema capace di valorizzare ogni singolo franchise su più livelli, mantenendo coerenza ma allo stesso tempo sperimentando nuovi modi di rivolgersi al pubblico.

Al momento SEGA Universe sembra un progetto nato per celebrare soprattutto i titoli più storici dell’azienda, ma questo non significa che il colosso giapponese abbia smesso di guardare al futuro. SEGA sta parallelamente sviluppando nuovi capitoli di alcune delle sue serie più iconiche, mentre continua la pubblicazione di nuovi titoli sulle piattaforme di gioco più recenti.