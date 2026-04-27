Dopo il massiccio leak che ha colpito Game Freak nelle scorse settimane, le informazioni sui prossimi giochi Pokémon Winds & Waves continuano ad emergere, e l’ultima indiscrezione riguarda un Pokémon particolarmente interessante. Secondo quanto riportato dal noto leaker CentroLeaks, tramite BGuy, i nuovi titoli potrebbero includere un Pokémon ispirato al drago di Komodo con una combinazione di tipi piuttosto rara: Drago/Veleno.

Se il leak dovesse rivelarsi accurato, si tratterebbe soltanto del secondo Pokémon con questa combinazione di tipi nella storia del franchise. Il primo era stato Eternatus, introdotto in Pokémon Spada e Scudo. Una tipologia che i fan chiedevano da tempo: già più di dieci anni fa, su Reddit, si discuteva del fatto che un Pokémon drago di Komodo avrebbe dovuto avere proprio la tipologia Drago/Veleno, considerando che nella realtà questi rettili sono noti per la loro saliva altamente tossica.

Un’ambientazione ispirata al Sud-Est asiatico

La scelta del drago di Komodo come ispirazione per un nuovo Pokémon avrebbe perfettamente senso nel contesto dei nuovi giochi. Secondo le indiscrezioni circolate finora, Pokémon Winds & Waves sarà ambientato in una regione ispirata al Sud-Est asiatico, e i draghi di Komodo sono nativi dell’Indonesia. Un collegamento geografico che renderebbe l’inclusione di questo Pokémon tutt’altro che casuale.

Dal leak originale su Game Freak, riportato tra gli altri da GameRant, erano già emerse diverse informazioni sulla decima generazione di Pokémon. Si parla di uno Stereo Rotom, di un particolare Pokémon Seme che potrebbe evolversi in modi diversi a seconda di come si gioca, e di Pokémon leggendari chiamati internamente “Nonno Vento” e “Nonna Onda”, anche se il loro significato esatto rimane poco chiaro. In totale, la Generazione 10 potrebbe introdurre tra i 100 e i 150 nuovi Pokémon.

Some more Gen 10 leaks: – The Poison type Gym Leader is an idol/performer

– A new Dragon / Poison Pokémon, may be story related Via BGuy pic.twitter.com/spxOt6Pvxz — Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 24, 2026

Un ruolo nella storia e speculazioni dei fan

CentroLeaks afferma che il presunto drago di Komodo avrà un ruolo nella storia del gioco, un dettaglio che ha immediatamente scatenato le speculazioni dei fan. In connessione con questo nuovo Pokémon Drago/Veleno, il leaker sostiene anche che il Capopalestra di tipo Veleno del gioco sarà un “performer”, presumibilmente un cantante o un ballerino. Il drago di Komodo potrebbe quindi essere il Pokémon di questo Capopalestra.

Alcuni fan su X stanno speculando che potrebbe trattarsi addirittura di uno pseudo-leggendario, ovvero quei Pokémon con statistiche base elevatissime che tipicamente richiedono molti livelli per evolversi completamente e che rappresentano alcune delle creature più ambite in ogni generazione (Tra questi troviamo esempi come Dragonite, Salamence e Garchomp, per citarne alcuni tra i più famosi e apprezzati). Se così fosse, il drago di Komodo Drago/Veleno potrebbe diventare uno dei Pokémon più ricercati della nuova generazione.

Badate bene, si tratta comunque di leak e indiscrezioni non confermate ufficialmente. Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi di eventuali annunci da parte di The Pokémon Company, ne sapremo sicuramente di più.