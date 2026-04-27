Il mondo dei videogiochi continua a conquistare Hollywood, e l’ultima grande proprietà intellettuale pronta a fare il salto sul grande schermo è Battlefield. Secondo recenti indiscrezioni, un adattamento cinematografico della celebre serie sparatutto di Electronic Arts sarebbe attualmente in fase di sviluppo, con nomi di primo piano già coinvolti nel progetto.

A guidare l’iniziativa ci sarebbe Christopher McQuarrie, regista noto per aver scritto, diretto e prodotto diversi capitoli della saga Mission: Impossible. McQuarrie avrebbe presentato il progetto a diversi studi cinematografici e piattaforme di streaming, proponendosi non solo come produttore, ma anche come sceneggiatore e regista del film.

La sua esperienza con film d’azione ad alto budget e produzioni di successo lo rende una scelta particolarmente adatta per un franchise come Battlefield, che richiede scene belliche su larga scala e un ritmo serrato.

Accanto a lui potrebbe esserci Michael B. Jordan, fresco di premio Oscar per il film Peccatori e attualmente in trattative per produrre e interpretare uno dei ruoli principali. Il suo coinvolgimento contribuirebbe a dare ulteriore peso al progetto, attirando l’attenzione sia del pubblico che dell’industria cinematografica.

Una trama ambiziosa ancora tutta da scrivere

Non sono ancora noti dettagli sulla trama del film, un aspetto non particolarmente sorprendente considerando la natura della serie Battlefield. I giochi sono infatti caratterizzati da scenari bellici ambientati in epoche diverse, dalla Prima Guerra Mondiale ai conflitti moderni e futuristici, con un forte focus sul multiplayer ma senza far mancare in molti casi campagne single player di buon livello.

Questa varietà lascia ampia libertà creativa per sviluppare una storia originale o ispirata a uno dei tanti conflitti rappresentati nella saga nel corso degli anni.

Diversi grandi studi sarebbero interessati ad acquisire i diritti del film, tra cui Sony e Apple. Tuttavia, poiché il progetto punta a una distribuzione cinematografica tradizionale nelle sale, piattaforme di streaming come Netflix sembrano candidate meno probabili per aggiudicarsi i diritti.

Un tempismo tutt’altro che casuale

Il momento scelto per lo sviluppo del progetto appare tutt’altro che casuale. Battlefield 6 ha registrato un successo straordinario, vendendo 7 milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio e diventando il gioco più venduto negli Stati Uniti nel 2025, superando persino Call of Duty, storico rivale del franchise.

Proprio quest’ultimo, tra l’altro, è anch’esso destinato a un adattamento cinematografico, il che potrebbe innescare una competizione interessante anche sul fronte hollywoodiano oltre che su quello videoludico.

Il progetto si inserisce in un trend più ampio che vede gli adattamenti cinematografici di videogiochi riscuotere sempre più successo al botteghino, dopo anni in cui il genere era considerato quasi una garanzia di flop. Titoli come The Last of Us, Super Mario Bros. e Sonic hanno dimostrato che, con il giusto approccio creativo e budget adeguati, le storie nate nel mondo dei videogiochi possono conquistare anche il pubblico cinematografico.

Con McQuarrie alla guida e Jordan davanti alla macchina da presa, Battlefield potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande successo del genere.