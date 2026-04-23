Se state cercando un nuovo notebook per giocare i titoli più recenti senza compromessi, oppure siete alla ricerca di un nuovo sistema che portatile possa anche fungere da desktop replacement per gestire tutti i vostri applicativi senza il minimo problema, le offerte messe in campo da MSI per la Gaming Week 2026 su Amazon potrebbero fare al caso vostro.

L’azienda infatti ha preparato una vera e propria selezione dei suoi migliori notebook da gaming e non, coprendo sostanzialmente tutte le fasce di prezzo, dalle soluzioni più economiche fino ai top di gamma. Gli sconti sono variabili, più marcati nel segmento di fascia media, un po’ meno nella fascia enthusiast, per intenderci dove i costi sono più importanti.

In questo articolo abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori proposte, sia per i gamer più esigenti che per l’utenza “standard” che invece mira a un PC che possa svolgere i classici applicativi quotidiani.

Ecco quali notebook MSI comprare alla Gaming Week

Iniziamo questa carrellata di notebook MSI con i modelli pensati per il gaming, ambito dove l’azienda mette in campo alcuni dei suoi cavalli di battaglia, per intenderci i notebook della gamma MSI Stealth, Vector, Katana e Cyborg; si tratta di prodotti che in molte occasioni abbiamo anche provato, motivo che ci spinge a consigliare le opzioni secondo noi più valide e convenienti.

Per comodità abbiamo diviso le offerte in due categorie, notebook da gaming e notebook per la produttività o uso ufficio, sistemi questi ultimi che in realtà possono trovare impiego anche sulla nostra scrivania come PC principale. Ma baste parole e passiamo alle promozioni MSI, ricordandovi che le offerte migliori saranno anche le prime a esaurirsi.

Migliori notebook da gaming MSI in sconto

Iniziamo come detto con le proposte top, notebook da gioco che non sono per tutte le tasche, ma che risultando comunque tra le opzioni più valide in commercio, quindi con un certo seguito tra gli utenti. Ribadiamo nuovamente che per l’occasione MSI pratica sconti meno marcati rispetto ai modelli più economici, ma capirete bene che uno sconto del 5-10% su un prodotto da 3.000 euro non è la stessa cosa se lo applichiamo a un portatile da 700-800 euro.

Partiamo con MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-015IT, un vero bestione che non scende a compromessi già partendo dal display, un 18″ QHD+ da 240 hertz. La potenza è garantita da un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 in coppia con una GPU NVIDIA RTX 5070 Ti 12 GB, 32 GB di memoria DDR5, SSD da 2 TB PCI-E Gen 4 e connettività WiFi 7.

Sempre per la linea di notebook Stealth, MSI taglia anche i prezzi del modello da 16″, disponibile in due varianti con display OLED e configurazioni Intel leggermente diverse. MSI Stealth 16 AI A2HWGG-009IT utilizza un display da 16″ QHD+ 240 Hz OLED, Intel Core Ultra 9 285H, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB, 32 GB di memoria DDR5, SSD da 1 TB PCI-E Gen 4 e connettività WiFi 7; per chi vuole contenere leggermente i costi, il modello MSI Stealth 16 AI A2HWFG-022IT riprende le stesse caratteristiche ma con processore Intel Core Ultra 7 255H e GeForce RTX 5060 Laptop (sempre 8 GB).

Rimanendo sempre nella fascia alta, troviamo anche due offerte per i notebook MSI della gamma Vector. Anche qui con la potenza non si scherza, anzi partiamo con MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, una vera scheggia in gaming col il suo display 16″ QHD+ da 240 Hz, processore Intel Core Ultra 9 275HX, GPU da favola GeForce RTX 5080 16 GB Laptop, 32 GB DDR5 da 6.400 MT/s con SSD da 1 TB Gen 4 e connettività WiFi 7.

Anche qui l’azienda offre una seconda scelta, ovvero il notebook MSI Vector 16 HX AI A2XWGG-007IT, che mantiene inalterate tutte le caratteristiche eccetto la scheda video che passa da una GeForce RTX 5080 a una GeForce RTX 5070.

Per gli utenti che guardano di più al prezzo invece, ma vogliono comunque una macchina prestante, la scelta non può che ricadere sui prodotti della serie MSI Katana e Cyborg. In questo caso abbiamo a disposizione tre offerte, la più interessante forse è la prima, ovvero MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT, un bel notebook con display 17.3″ QHD 240 Hz, processore Intel Core i7-14650HX, GPU GeForce RTX 5070 8 GB, 16 GB DDR5 5600 MT/s, SSD da 1 TB SSD PCI-E 4.0 e rete WiFi 6E.

Chi ha un budget molto ridotto, oppure è un casual gamer che non ha particolari esigenze ludiche, i due notebook MSI Cyborg in promozione per la Gaming Week potrebbero essere un’opzione da valutare. Per chi gioca più spesso consigliamo MSI Cyborg 15 B2RWFKG-077IT, un buon entry-level per giocare con display FHD 144 hertz, CPU Intel Core 7 240H e GPU GeForce RTX 5060 8 GB abbinati a 16 GB di RAM DDR5, SSD da 1 TB (Gen 4.0) e connettività veloce WiFi 6E.

In alternativa c’è anche MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT, identico ma con scheda grafica GeForce RTX 5050 8 GB, buona comunque anche per il gaming 1080P e dettagli alti.

Migliori notebook produttività/ufficio in offerta

Passando al segmento dei notebook rivolti alla produttività e più in generale al lavoro quotidiano, le proposte MSI sono altrettanto numerose e variegate. Iniziamo con un portatile ad alto profilo come MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-064IT, notebook Copilot+ che vanta un bel display OLED UHD+ da 60 hertz gestito da un AMD Ryzen AI 9 365 con 32 GB di RAM LPDDR5x da 7.500 MT/s; a bordo troviamo un SSD da 1 TB Gen 4.0, WIFi 7 last gen e, come le altre soluzioni viste finora, sistema operativo Windows 11.

Se volete mantenere un profilo più basso, c’è in offerta anche il Prestige 14 AI Studio C1UDXG-060IT, sistema con schermo 14″ FHD+ a 144 Hz, processore Intel Core Ultra 7 155H, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB, reparto memoria con 16 GB di RAM DDR5 ed SSD da 1 TB e rete WiFi 7.

Per tutti quegli utenti che bazzicano nella fascia di prezzo fino a 1.000 euro, MSI ha in serbo ancora altre tre proposte. Si parte con MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-011IT, praticamente identico al Prestige 14 AI Studio C1UDXG-060IT e con la stessa dotazione, passando a quelli che possono essere considerati senza dubbio i best-buy di MSI nella fascia entry-level, ovvero i notebook della gamma Modern.

In questo caso vi segnaliamo il Modern 15 F1MG-072IT e il Modern 15 B7M-466IT. Il primo è dotato di display FHD 15,6″ con CPU Intel Core 7 150U e Intel Graphics, 16 GB di RAM DDR4 con SSD da 1 TB (Gen 4) e WiFi 6E; il secondo, ancora più economico, mantiene più o meno inalterate le specifiche, fatta eccezione per il processore che passa a un Ryzen 7 7730U e il reparto storage con SSD da 512 GB (PCI-E Gen 3.0 però).