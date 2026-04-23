Il 2026 dovrebbe essere l’anno nel quale Apple lancerà il suo primo iPhone pieghevole, provando così ad entrare in un mercato nel quale vi sono numerosi produttori che possono vantare un notevole vantaggio, forte di un’esperienza di tanti anni.

Nelle scorse ore sono apparse in Rete nuove foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design definitivo dei modelli su cui il colosso di Cupertino ha deciso di puntare per il 2026, ossia le due versioni di iPhone 18 Pro e iPhone Fold o Ultra (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Come potrebbe essere il primo iPhone Fold

Per quanto riguarda iPhone 18 Pro, stando alla seguente foto il team di Apple avrebbe deciso di riproporre il medesimo design di iPhone 17 Pro e ciò non dovrebbe stupire più di tanto gli addetti ai lavori e i fan di questo brand, particolarmente restio a stravolgere il look dei suoi device.

In questa foto c’è anche il presunto modello dummy del primo iPhone pieghevole, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di iPhone Fold o Ultra, caratterizzandosi per un form factor compatto.

Nella seconda immagine è possibile vedere meglio il presunto design del melafonino pieghevole:

Basta un rapido sguardo per notare che i tasti sono posizionati nel bordo superiore, una scelta che ha assolutamente senso nel momento in cui si utilizza lo smartphone da aperto, ossia in “modalità tablet”, quella che per Apple pare essere la prioritaria per tale device.

Tuttavia, se si utilizza il telefono da chiuso e con una sola mano, per regolare il volume dovrebbe essere necessario sfruttare l’indice anche se il colosso di Cupertino potrebbe avere sviluppato una soluzione software intelligente per ovviare al problema. Staremo a vedere.