Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, le aziende che forniscono ad Apple le varie componenti per il melafonino avrebbero avviato la produzione di parti per iPhone 18.

Pare che tra le componenti in produzione vi sia anche una novità importante relativa al comparto imaging di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: stiamo parlando di un nuovo sistema di fotocamera con apertura variabile.

La novità della fotocamera di iPhone 18 Pro

Da tempo si susseguono le voci secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe deciso di puntare su un nuovo sistema fotografico per la generazione del melafonino che lancerà alla fine dell’estate 2026, una soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti la possibilità di controllare la profondità di campo in una foto.

In pratica, gli utenti potranno usare una profondità di campo ridotta per isolare una persona dallo sfondo, una profondità di campo media per isolare il soggetto mantenendo lo sfondo riconoscibile oppure una profondità di campo elevata per avere a fuoco tutto ciò che è inquadrato.

Pare che sia Sunny Optical ad avere il compito di realizzare la componente che renderà possibile implementare la fotocamera ad apertura variabile del nuovo melafonino (in particolare, l’attuatore, che ha il compito di aprire e chiudere il diaframma) e da giugno toccherà a LG Innotek assemblare le varie parti per poter consegnare ad Apple il comparto imaging dei nuovi iPhone.

Sarà interessante scoprire come il colosso di Cupertino sfrutterà questa caratteristica per renderla uno dei principali punti di forza della serie iPhone 18 Pro, che dovrebbe essere presentata insieme al primo modello pieghevole dell’azienda.

In sostanza, per Apple si preannuncia una parte finale del 2026 molto calda.