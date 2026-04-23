Il mondo dell’automotive, soprattutto quello legato alla mobilità elettrica, sta attraversando una fase di trasformazione profonda in cui l’abitacolo non è più soltanto uno spazio per guidare, ma diventa sempre più un ambiente funzionale, pensato per adattarsi a esigenze diverse, dalla produttività all’intrattenimento, passando (a quanto pare) anche per i bisogni più essenziali.
È proprio in questo contesto che si inserisce una delle idee più curiose degli ultimi tempi: Series ha infatti ottenuto un brevetto per un sistema toilette integrato direttamente all’interno dell’auto, una soluzione che, almeno sulla carta, punta a rivoluzionare il concetto stesso di comfort a bordo.
Un bagno nascosto sotto il sedile dell’auto (e pensato per non farsi notare)
Il sistema immaginato da Seres prevede una toilette collocata sotto il sedile e accessibile tramite un meccanismo a scorrimento, molto simile a quello di un cassetto. All’occorrenza dunque, il dispositivo può essere estratto e utilizzato, per poi essere riposto senza lasciare tracce visibili all’interno dell’abitacolo.
Una soluzione che appare studiata con una certa attenzione, soprattutto considerando i limiti progettuali delle auto elettriche, dove la presenza delle batterie riduce gli spazi disponibili e complica l’integrazione di nuove componenti.
Dal punto di vista tecnico, il sistema includerebbe ventilazione dedicata e condotti per espellere gli odori verso l’esterno, oltre a un meccanismo di riscaldamento pensato per evaporare i liquidi e asciugare i residui, cercando così di mantenere il tutto il più discreto possibile. Non manca poi un contenitore per la raccolta dei rifiuti, che dovrà ovviamente essere svuotato periodicamente.
Al netto della curiosità, è abbastanza evidente che una soluzione di questo tipo difficilmente diventerà un elemento centrale nell’esperienza di guida quotidiana.
L’utilizzo appare infatti limitato a situazioni ben precise, come lunghe code nel traffico o viaggi particolarmente prolungati senza la possibilità di accedere a servizi igienici; i più fantasiosi potrebbero pensare a scenari estremi, ad esempio durante le vacanze o in aree isolate, ma resta comunque molto difficile immaginare un uso normale durante la guida.
Non è inoltre chiaro se e quando vedremo questa tecnologia su modelli di serie, al momento si parla (senza conferme ufficiali) di una possibile introduzione come optional, il che suggerisce che potrebbe rimanere una soluzione di nicchia, destinata a una platea piuttosto specifica.
Come spesso accade con le innovazioni più particolari, il vero ostacolo potrebbe non essere tanto tecnico quanto culturale. Anche con sistemi avanzati di ventilazione, isolamento e gestione degli odori, l’idea di avere (e utilizzare) una toilette all’interno dell’auto potrebbe non convincere tutti, anzi, molti utenti potrebbero percepirla come una soluzione eccessiva, se non addirittura poco pratica nella vita reale.
Eppure, il brevetto di Seres rappresenta perfettamente la direzione che il settore sta prendendo, trasformare l’auto in uno spazio sempre più versatile, capace di adattarsi a esigenze diverse e, in alcuni casi, anche piuttosto inaspettate.
Non ci resta che attendere per capire se questa idea rimarrà un semplice esercizio di stile (o al massimo una curiosità tecnologica) oppure se, con il tempo, riuscirà davvero a trovare un suo spazio sul mercato.
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