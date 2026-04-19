All’inizio della settimana, in occasione dell’evento Vision svoltosi presso il quartier generale in Giappone, Nissan ha presentato il design del nuovo Nissan JUKE 100% elettrico, portando avanti la sua strategia di elettrificazione della gamma in Europa.

Il crossover compatto del costruttore giapponese, che giunge così alla terza generazione, è sviluppato sulla piattaforma CMF-EV dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e sarà prodotto nello stabilimento di Sunderland (Regno Unito). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco il design del nuovo Nissan JUKE elettrico

Sapevamo già dallo scorso anno che, nel corso del 2026, Nissan avrebbe presentato il nuovo Nissan JUKE di terza generazione e che la vettura sarebbe stata 100% elettrica, basata sulla concept car Hyper Punk mostrata a fine 2023 in occasione del Japan Mobility Show.

Lo scorso 14 aprile, in occasione dell’evento Vision svoltosi presso il quartier generale in Giappone, Nissan ha svelato il nuovo JUKE 100% elettrico che effettivamente sembra richiamare alcuni elementi stilistici della suddetta concept car.

Secondo il costruttore giapponese, la terza generazione del crossover compatto segna un importante passo in avanti nella strategia di elettrificazione in Europa di Nissan, con l’obiettivo di portare personalità ed emozione nell’era dei veicoli elettrici.

Si tratta della prima generazione di JUKE completamente elettrica: dal lancio del 2010, il crossover ha conquistato 1,5 milioni di clienti grazie al suo design audace e non convenzionale; la terza generazione mantiene lo stesso carattere ma include un propulsore elettrico.

“L’Europa è fondamentale per la strategia di elettrificazione di Nissan e rimaniamo fermamente impegnati a favore di un futuro completamente elettrico. Con una gamma di veicoli elettrici in rapida espansione, stiamo offrendo una scelta sempre più ampia e innovativa in ogni segmento, forti della nostra solida presenza in termini di design, ingegneria e produzione. Questa nuova generazione di veicoli accelererà la nostra transizione verso una mobilità a zero emissioni.” Massimiliano Messina – Presidente – Nissan AMIEO

Mancano ancora le specifiche complete

Non abbiamo ancora l’elenco completo delle specifiche della vettura ma sappiamo che verrà sviluppata sulla piattaforma CMF-EV, già utilizzata dall’azienda per altri modelli destinati al mercato europeo.

Come la LEAF, anche il nuovo Nissan JUKE 100% elettrico disporrà della tecnologia Vehicle-to-Grid, ovvero la ricarica bidirezionale che consente al veicolo di restituire energia alla rete domestica o alla rete pubblica.

Indiscrezioni suggeriscono autonomie tra i 350 e i 400 km con una ricarica e, ovviamente, svariate declinazioni di potenza per quello che verrà nuovamente posizionato come crossover urbano.

La produzione avverrà nel Regno Unito

Il nuovo Nissan JUKE sarà prodotto presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, già sede della produzione di LEAF, altra vettura elettrica del colosso giapponese. La prima fase di produzione verrà avviata nelle prossime settimane. Mancano ancora i dettagli sul listino prezzi e la disponibilità effettiva in concessionario.