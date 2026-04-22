In occasione della Milano Design Week è stato presentato ANY LUV1, definito come il capostipite della nuova categoria Life Utility Vehicle.

Si tratta, in sostanza, di un mezzo a due ruote che prova a combinare i principali punti di forza di uno scooter, in primis la classica praticità, con lo spazio e la versatilità tipici di un’auto compatta, il tutto con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti una soluzione che sia in grado di soddisfare le esigenze della mobilità cittadina.

Cosa può offrire ANY LUV1

A dire del produttore, il concept di Life Utility Vehicle nasce dal desiderio di superare la classica distinzione tra auto e scooter, realizzando un mezzo che sia allo stesso tempo agile e confortevole, il tutto riducendo gli ingombri e il traffico.

ANY LUV1 è stato pensato per superare alcune delle più classiche limitazioni dei mezzi a due ruote, come ad esempio la ridotta capacità di carico: e così, grazie ad una speciale architettura in alluminio pressofuso ad alta pressione, il veicolo può vantare fino a 120 litri di carico. Ovviamente non siamo nemmeno lontanamente vicini a quello delle auto ma sarà possibile svolgere le normali attività di tutti i giorni con una certa tranquillità.

Ed ancora, ANY LUV1 offre agli utenti un elevato livello di personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra portapacchi anteriori e posteriori, divisori interni, vari tipi di pneumatici, sella e pannelli laterali.

In attesa di scoprire quelle che saranno le sue caratteristiche tecniche, sappiamo già che nei prossimi mesi il produttore darà il via ai pre-ordini (il prezzo potrebbe partire da circa 7.000 euro) mentre per l’esordio ufficiale sul mercato ci sarà da attendere il 2027.