Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di HUAWEI di un nuovo notebook che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti: stiamo parlando di HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition.

Presentato dal popolare produttore come una valida alternativa ad Apple MacBook Neo, questo nuovo notebook può contare su un design compatto (è spesso 14,5 mm e pesa 1,33 kg) e su tre varianti cromatiche (Wild Green, Cherry Blossom Pink Gold e Space Gray) che confermano che è l’utenza più giovane quella di riferimento (che apprezzerà i tasti rotondi e coordinati al colore della scocca).

Le principali caratteristiche di HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition

Dotato di un display OLED da 14,2 pollici con tecnologia PaperMatte, risoluzione 2,8K, refresh rate a 120 Hz, 100% sRGB e 100% P3 color gamut, il nuovo notebook di HUAWEI è animato da un processore Kirin X90 e può contare su un sistema di raffreddamento a doppia ventola, su 24 GB o 32 GB di RAM e su 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione.

Forte di una batteria da 70 Wh (che supporta anche la ricarica inversa a 66 W), HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition è in grado, a dire del produttore, di garantire fino a 21 ore di riproduzione video locale a 1080p, 20 ore di streaming online e 15 ore di videoconferenza.

Tra le altre caratteristiche troviamo le connettività Bluetooth 6.0 e Wi-Fi 7+ (con un’antenna che offre connessione e riproduzione video a 1080p fino a 700 metri di distanza), la tecnologia NearLink, porte USB-A, USB-C e HDMI e un jack audio da 3,5 mm.

Dal punto di vista software, infine, il nuovo notebook di HUAWEI arriva sul mercato con HarmonyOS 6.1 e varie funzionalità IA, come Celia Deep Research, Celia Note-taking e Celia Band.

HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition sarà disponibile in Cina dalla fine di questo mese ad un prezzo di partenza di 6.599 yuan, pari al cambio a circa 820 euro.