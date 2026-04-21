Su Amazon è arrivata la Tech Week 2026, con 7 giorni di offerte tech che coinvolgono tantissimi prodotti: la Settimana della Tecnologia è partita e mette a disposizione centinaia di proposte riguardanti il mondo PC, ma anche accessori, prodotti per la smart home e non solo. Scopriamo insieme alcune delle migliori offerte attive in queste ore.

Al via la Amazon Tech Week 2026: ecco le offerte migliori

La nuova Tech Week di Amazon propone 7 giorni di offerte e si concentra soprattutto sul mondo dei PC e del gaming, ma non mancano proposte su diversi altri prodotti, come tablet, accessori per la smart home e wearable. Abbiamo selezionato per voi alcuni degli sconti più interessanti già attivi in questo momento, che potete consultare qui in basso suddivisi per categoria: considerate che le migliori offerte potrebbero non durare a lungo, di conseguenza vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, nel caso troviate qualcosa di vostro interesse. A tal proposito, alcune proposte sono a tempo (con sconti flash sono solitamente validi solo per qualche ora) oppure limitate nelle scorte.

Offerte PC e informatica

Offerte smart home

Offerte wearable

Altre offerte

Come detto, queste erano solo alcune delle offerte disponibili con la Tech Week 2026 di Amazon. Vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa. Per consultare tutti gli sconti Amazon potete seguire il link qui in basso.