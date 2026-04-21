Su Amazon è arrivata la Tech Week 2026, con 7 giorni di offerte tech che coinvolgono tantissimi prodotti: la Settimana della Tecnologia è partita e mette a disposizione centinaia di proposte riguardanti il mondo PC, ma anche accessori, prodotti per la smart home e non solo. Scopriamo insieme alcune delle migliori offerte attive in queste ore.
Al via la Amazon Tech Week 2026: ecco le offerte migliori
La nuova Tech Week di Amazon propone 7 giorni di offerte e si concentra soprattutto sul mondo dei PC e del gaming, ma non mancano proposte su diversi altri prodotti, come tablet, accessori per la smart home e wearable. Abbiamo selezionato per voi alcuni degli sconti più interessanti già attivi in questo momento, che potete consultare qui in basso suddivisi per categoria: considerate che le migliori offerte potrebbero non durare a lungo, di conseguenza vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, nel caso troviate qualcosa di vostro interesse. A tal proposito, alcune proposte sono a tempo (con sconti flash sono solitamente validi solo per qualche ora) oppure limitate nelle scorte.
Offerte PC e informatica
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-10%
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Tablet AI, 5G, Design Ultra-Sottile, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 256 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]
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-33%
ASUS ProArt PA329CV Monitor Professionale 32”, 4K UHD (3840x2160), USB-C, IPS, 100percento sRGB e Rec.709, Precisione colore DeltaE < 2, ProArt Preset e ProArt Palette, HDR400, Regolabile, Nero
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-7%
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1''LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
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-18%
ACEMAGIC PC Portatile Gaming Ryzen 7 7730U,Fino a 4,5GHz,15.6 Pollici FHD Laptop 16GB RAM NVME 512GB SSD,Radeon Vega 8 Graphics,WiFi 6,BT5.2,HDMI,Typo C,3 modalità di batteria,Grigio
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-12%
Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9'' LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Blue [Versione italiana]
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-9%
Beelink SER5 Mini PC, Mini Computer con AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T up to 4.0Ghz), 16G DDR4 SO-DIMM + 500G NVMe M.2 2280 SSD, 2500Mbps LAN, WiFi 6, BT 5.4, DP, HDMI, Type-C
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-12%
HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Tablet con Display PaperMatte ultra-luminoso 2.8K 144Hz, 12+256GB, Batteria da 8800 mAh, SuperCharge 40W, WiFi 6+, Bluetooth 5.2, M-Pencil Pro, Garanzia di 30 mesi
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-6%
acer Chromebook 314, Ram 4 GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14'' FHD, CBOA314-1H-C4ZG, Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4500, Scheda Grafica Intel UHD, ChromeOS, Nero, 15.6''
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-5%
Lexar EQ790 2TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Velocità fino a 7000 MB/s, per Carichi di Lavoro Intensi e Giochi per PC PS5, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni
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-5%
【DDR4 RAM Solo Notebook】GIGASTONE 32GB Kit(2x16GB) DDR4 3200MHz (2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 (PC4-23400, 21300) CL22 1.2V SODIMM 260pin Memoria notebook–Unbuffered Non-ECC, alte prestazioni
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-19%
XIAOMI Redmi Pad 2 con cover, 8+256 GB,Display 11'' 2.5K definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
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-33%
CORSAIR RM1000x Alimentatore ATX a Basso Rumore Completamente Modulare – Compatibile con ATX 3.1 – Supporto PCIe 5.1 – Efficienza Cybenetics Gold – Connettore Nativo 12V-2x6 – Nero
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-32%
CORSAIR RM850e (2025) Alimentatore ATX completamente modulare a basso rumore con cavo 12V-2x6 - conforme a ATX 3.1 e PCIe 5.1, efficienza Cybenetics Gold, condensatori a 105°C - Nero
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-40%
Samsung Monitor S36GD (S24D362), Curvo (1800R), 24'', 1920x1080 (Full HD), VA, 100Hz, 4ms (GtG), D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free
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-27%
Philips 24E1N1200A - Monitor Full HD da 24 pollici, 120 Hz, Adaptive Sync., altoparlanti (1920x1080, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2) nero
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-19%
Philips Monitor 221v8 22 pollici 1920x1080, FHD, 75Hz, VA Panel, 4ms GtG, (HDMI1) Adaptive Sync, Nero
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-24%
[RAM DDR3] Gigastone Computer portatile RAM 16GB (2x8GB) DDR3 16GB DDR3-1600MHz PC3-12800 Unbuffered Non-ECC 1.35V CL11 SODIMM RAM di Memoria 204 Pin Ideale per Laptop (SOLO Laptop)
Offerte smart home
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-40%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
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-16%
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge 3.0, erogazione automatica della soluzione detergente, AGENTE YIKO AI, nero
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-26%
TP-Link Archer NX600 Router 5G Wi-Fi 6 AX3600Mbps Dual Band, Porta WAN/LAN 2.5G+2×Porte Gigabit LAN, Plug & Play, 4K-QAM, 8×5G/LTE, 2×Wi-Fi Antenne Interne, EasyMesh, HomeShield
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-40%
roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 10.000 Pa, Anti-groviglio, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Auto Boost sui Tappeti, Controllo APP, Nero
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-12%
W15 Aspirapolvere Lavapavimenti, 3 in 1 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, 45Min, Autopulente, 65dB, Avanzamento Automatico, Pulizia dei Bordi, Potente Aspirazione per Rifiuti Secchi e Umidi
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-18%
LEFANT M2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Con Mappatura,Aspirazione 6000 Pa,Navigazione Laser Tecnologia PSD Avoidance,Pulizia Personalizzata,Autonomia di 140 minuti,Controllo tramite APP/Alexa/WiFi
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-19%
Reolink PoE 4K Telecamera Esterno, 5X Zoom Ottico, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Faretti per Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Time-Lapse, Slot per Scheda microSD, RLC-811A
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-19%
Reolink 2K cablato Videocitofono Wi-Fi 2,4/5 GHz con Chime, Visuale 180° 3:4 Testa-Piedi, Video Campanello, Rilevamento di Uomo/Pacco, Audio Bidirezionale, Video Doorbell Compatibile NVR, Bianco
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-27%
X-Sense Rilevatori di Fumo Intelligenti con Stazione Base SBS50, Sistema di Allarme Domestico, Compatibili con l’App X-Sense, Allarme Antincendio Kit per Case, 6 Rilevatori + 1 Stazione, FS61
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-31%
TP-Link Archer MR600 Router 4G+, Router WiFi con SIM, Cat6 fino a 300 Mbps WiFi AC1200Mbps, 2 Antenne Removibili, 3 Porte LAN e 1 LAN/WAN, OneMesh, Tecnologia MU-MIMO, Plug&Play, Soluzione Qualcomm
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-34%
eufy Security Indoor Cam S350, due telecamere, telecamera di sicurezza con risoluzione 4K UHD con zoom 8× e PTZ a 360°, ideale per baby monitor/telecamera per animali domestici/sicurezza domestica
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-19%
Imou 2K Telecamera da Esterno WiFi Senza Fili Solare con Batteria 5000mAh, Telecamera Solare Esterna 360° PTZ, 2.4GHz, Rilevamento PIR/Veicoli, Visione Notturna a Colori, IP65, Modalità Privacy
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-9%
TP-Link RE605X Ripetitore Mesh WiFi 6 AX1800Mbps, 2 Antenne Esterne, Amplificatore WiFi Extender, 1 Porta Gigabit Ultraveloce, Amplificatore Segnale, Easymesh, Beamforming
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-28%
TP-Link Archer MR202 Router WiFi con SIM, Router 4G LTE WiFi Dual-Band AC750Mbps, 3 Porte LAN e 1 LAN/WAN, Plug & Play, 2 Antenne LTE Smontabili, QoS, Onemesh
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-17%
Imou 2K Telecamera Wi-Fi Esterno Visione Notturna a Colori, 3MP Telecamera WiFi da Esterno 360°, Tracciamento Intelligente, Rilevamento Umano/Veicolo，Allarmi Vocali Personalizzabili, IP66, 2,4Ghz
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-6%
WiZ Striscia LED RGBIC - 5m, 16 milioni di colori + sfumature di bianco, scenari luminosi dinamici, connessione al Wi-Fi, controllo vocale/app, funziona con Google Home, Alexa e HomeKit
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-27%
SwitchBot Hub Mini Smart Remote - Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d'aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT (White)…
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-41%
Philips Hue White Ambiance Filament A60, Lampadina a Filamento Connessa, con Bluetooth, Attacco E27, Dimmerabile, 7 W, Luce Bianca da Calda a Fredda
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-50%
Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco
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-50%
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant
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Beghelli - Dom-e Interruttore WiFi, Modulo Attuatore Wireless On-Off, Relé e Dimmer Smart, Controllo Luci da Smartphone, Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Dom-E, Gruppo Beghelli, Bianco
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-27%
Shelly Plus 1PM, Interruttore a Relè Wi-Fi e Bluetooth con Misuratore di Potenza, Domotica, Alexa e Google Home, iOS e Android, Non è Necessario un Hub, Controllo Remoto delle Luci
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ANTELA Lampadine LED Alexa Inteligente WiFi E27, Dimmerabile Lampadina Smart 9W 1000ML 72W equivalente, RGB & 2700K-6500K bianco freddo caldo, compatibile con Alexa/Google Home, 2 pezzi
Offerte wearable
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-25%
Bang & Olufsen Beoplay H95 - Cuffie over-ear Bluetooth wireless di alta qualità, con cancellazione attiva del rumore (ANC), 50 ore di autonomia, 6 microfoni e custodia per il trasporto - Nero
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-25%
Bang & Olufsen Beoplay HX - Cuffie over-ear Bluetooth wireless di alta qualità, cancellazione attiva del rumore, 40 ore di autonomia, 6 microfoni e custodia per il trasporto, adatte per lavoro - Legno
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-25%
Bang & Olufsen Beoplay Eleven, Auricolari in-ear con cancellazione del rumore e suono di alta qualità, connessione Bluetooth multipoint, adatti per lavoro e per viaggi - Natural Aluminium
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Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Blu ardesia
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-20%
SteelSeries Arctis Nova 5X Bianco - Cuffie Xbox Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - Xbox, PS5, PC, Cellulare
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-30%
Skullcandy Crusher Evo Cuffie Wireless Over-Ear con Bluetooth, Bassi Multisensoriali, Cancellazione Attiva del Rumore, 40 Ore di Autonomia - Bianco
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-20%
SteelSeries Arctis Nova 5P Bianco - Cuffie PS5 Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - PlayStation 5, PC, Cellulare
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Soundcore Liberty 4 Pro di Anker, auricolari wireless con cancellazione del rumore adattiva in tempo reale, 7 sensori, ricarica 2x più veloce, musica Hi-Fi, chiamate nitide con 6 microfoni e IA
Altre offerte
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Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, A.I. , 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, pacchetto variabile, Nero (Black Onyx)
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-40%
VDL 200W Pannelli Solari Portatile, Caricatore Solare per Celle Solari Monocristalline da 20V, Generatore Solare con Multi-Contatto 4, Compatibile con la Maggior Parte delle Centrali Elettriche
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Tapo A202 Pannello Solare 4.5W, 5.2V, Adatto a Telecamera Tapo a Batteria, Installazione Flessibile, Ricarica ad Alta Efficienza, IP65, Regolabile a 360°, Cavo di Ricarica di 4m
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Come detto, queste erano solo alcune delle offerte disponibili con la Tech Week 2026 di Amazon. Vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa. Per consultare tutti gli sconti Amazon potete seguire il link qui in basso.
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