Evoluzione e innovazione non sono sempre sinonimo di proposte completamente inedite e originali. Lo dimostra il nuovo Huawei Watch Buds 2. La nuova generazione dello smartwatch del produttore cinese, infatti, ripropone la soluzione di nascondere al proprio interno un paio di auricolari wireless. Una proposta che avevamo già visto nella generazione precedente.

Un’idea originale ma non del tutto nuova

Huawei Watch Buds 2 rappresenta la seconda generazione di un progetto inaugurato alla fine del 2022. Il primo Huawei Watch Buds aveva provato a fondere in un unico dispositivo uno smartwatch e una coppia di auricolari wireless, proponendo una soluzione piuttosto inusuale nel panorama dei dispositivi indossabili. A tre anni di distanza, Huawei ha deciso di rilanciare la formula mantenendo inalterata la filosofia originaria.

Il cuore del prodotto resta il design 2-in-1, nel quale la cassa dell’orologio si solleva per accedere agli auricolari alloggiati al suo interno. Il meccanismo è azionato dalla corona sul lato destro che, non essendo girevole, funge da pulsante e con una pressione fa sollevare il display verso l’alto. Rispetto al predecessore, la nuova generazione è più leggera di 12 grammi, arrivando a un peso complessivo di 54,5 grammi, con uno spessore di 14,69 millimetri. La cassa e la ghiera sono realizzate in titanio di grado aerospaziale, con rivestimento nanometrico ad alta durezza che secondo i dati dichiarati da Huawei aumenta la resistenza all’usura del 200% rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni, Obsidian Black, Titanium Space Silver e Amber Brown, con cinturino in pelle sintetica composita o in titanio, entrambi con attacco rapido EasyFit.

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Il display è un pannello AMOLED LTPO flessibile da 1,5 pollici, con risoluzione di 466 per 466 pixel e luminosità di picco di 3.000 nit. Le cornici sono state ridotte del 36% rispetto al modello precedente, con un rapporto schermo-corpo migliorato dell’11,6%.

Un aspetto importante da sottolineare riguarda la resistenza all’acqua. Il design 2-in-1 ha imposto un compromesso perché la certificazione è IP54, che garantisce protezione dalla polvere e dagli schizzi d’acqua, ma non l’impermeabilità completa. Huawei stessa avverte esplicitamente che bisogna evitare il contatto con l’acqua anche durante il lavaggio delle mani, e che i danni causati da liquidi non sono coperti dalla garanzia. Non a caso tra le modalità sportive non sono incluse quelle acquatiche come nuoto, surf, tuffi e kayak.

Gli auricolari

Gli auricolari integrati in Huawei Watch Buds 2 conservano la forma ottagonale che aveva caratterizzato il modello precedente, con un peso di circa 4 grammi ciascuno. Il posizionamento nella cassa è guidato da un sistema di magneti che ne garantisce l’allineamento corretto e consente di estrarli e riporli con facilità. La ricarica avviene automaticamente non appena gli auricolari vengono riposti all’interno.

La caratteristica più interessante riguarda il riconoscimento automatico del lato destro e sinistro. Non è infatti necessario distinguerli prima di indossarli, perché il dispositivo li identifica autonomamente una volta inseriti nelle orecchie. Per il suono, Huawei ha adottato un driver a micro-planare full-range con tre algoritmi di ottimizzazione sonora in tempo reale, che rilevano le caratteristiche del condotto uditivo e le variazioni di volume. Sono disponibili tre misure di gommini in dotazione.

Sul fronte delle chiamate, il microfono a conduzione ossea è abbinato a un algoritmo di riduzione del rumore DNN a più canali. Durante le telefonate in doppio auricolare è prevista la commutazione dinamica tra i due lati per garantire maggiore stabilità del segnale.Il controllo touch è esteso non solo alla superficie degli auricolari, ma anche al padiglione auricolare e alla zona della guancia vicino all’orecchio. Il doppio tap gestisce le chiamate e la riproduzione musicale, mentre il triplo tap permette il passaggio tra le diverse modalità di ascolto. Le modalità disponibili sono la cancellazione attiva del rumore e la trasparenza.

L’autonomia degli auricolari è di 3 ore con cancellazione attiva del rumore e di 4 ore senza, a volume 50% in modalità AAC. L’autonomia complessiva del sistema, comprensiva della ricarica fornita dall’orologio, è di 3 giorni in uso tipico.

Salute e sport

Sul fronte del monitoraggio della salute, Huawei Watch Buds 2 integra sensori per la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la variabilità cardiaca con rilevamento continuativo nelle 24 ore. Durante la notte vengono monitorati la qualità del sonno, la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e l’ossigenazione. È presente anche il monitoraggio delle emozioni, con il riconoscimento di 12 stati d’umore. Il dispositivo supporta la partecipazione a due studi clinici condotti in Cina tramite l’app HUAWEI Innovation Research, uno dedicato alla valutazione del rischio di iperglicemia e uno alla salute cardiaca con analisi del carico di fibrillazione atriale e screening delle aritmie. Entrambe le funzioni non sono disponibili abbinando il dispositivo a iPhone. Le modalità sportive supportate sono oltre 90. Il dispositivo include anche una funzione di interpretazione AI dell’attività fisica, che elabora i dati di allenamento per fornire suggerimenti personalizzati.

Prezzo e disponibilità

Huawei Watch Buds 2 è disponibile in Cina al prezzo di 3.488 yuan, pari a circa 509 dollari statunitensi. Al momento non ci sono dettagli sulla disponibilità internazionale per acquistarlo su Amazon anche in Italia con Huawei Watch Buds al momento in vendita a 399€.