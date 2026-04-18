Stando alla ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Apple avrebbe deciso di puntare ancora di più sull’intelligenza artificiale.

Almeno ciò è quanto emerge da un report di The Information, secondo il quale il colosso di Cupertino avrebbe deciso di inviare un gruppo di ingegneri che lavorano su Siri ad un bootcamp di diverse settimane, con l’obiettivo di migliorare le capacità di programmazione utilizzando l’intelligenza artificiale.

Apple vuole migliorare Siri con l’IA

Pare che il gruppo di ingegneri che il colosso di Mountain View farà partecipare a questo bootcamp sia composto da meno di 200 ingegneri (quelli che al momento lavorano a Siri sono diverse centinaia) e ciò sembra suggerire che Apple ritenga che una parte del team di Siri debba aggiornare le proprie competenze, in modo da essere in grado di sfruttare i rapidi cambiamenti nel campo della programmazione.

Non c’è da stupirsi per tale mossa del colosso statunitense, soprattutto se si tiene conto del fatto che gli assistenti di programmazione basati sull’intelligenza artificiale (come, ad esempio, Codex di OpenAI e Claude Code di Anthropic) hanno rivoluzionato la professione del programmatore, consentendo agli sviluppatori di software esperti di produrre una quantità di codice di gran lunga superiore rispetto a quanto avveniva in passato.

Del resto, pare che gli strumenti di programmazione basati sull’intelligenza artificiale abbiano riscosso un grande successo in alcune divisioni di Apple, spingendo alcuni team ad investire budget consistenti per Claude Code.

Al momento non è chiaro se questo bootcamp verrà gestito internamente da Apple o se si svolgerà in collaborazione con partner esterni e laboratori di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Ricordiamo che a giugno, in occasione della Worldwide Developers Conference 2026, Apple dovrebbe annunciare la tanto attesa versione rinnovata di Siri basata sull’intelligenza artificiale, che si affiderà ai modelli di Google Gemini.