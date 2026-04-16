Il momento giusto per trasformare il salotto in una vera e propria sala cinema è arrivato. Spesso, per ottenere un’esperienza audio immersiva completa di Dolby Atmos, è necessario investire cifre considerevoli. LG S70TR rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta imperdibile su Amazon. Questo sistema audio completo, che include soundbar, subwoofer e speaker posteriori wireless, è ora disponibile con uno sconto del 44%, scendendo dal prezzo di listino di 499€ a soli 279€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri elevare la qualità sonora del proprio intrattenimento domestico senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo sistema audio un acquisto da non perdere a questo prezzo.

Soundbar LG S70TR: immersione sonora a 360 gradi con dolby atmos

La LG S70TR non è una semplice soundbar, ma un sistema audio completo progettato per offrire un’esperienza sonora avvolgente e potente. Il cuore del sistema è una configurazione a 5.1.1 canali capace di erogare una potenza totale di 500W, più che sufficiente per riempire di suono anche ambienti di grandi dimensioni. La confezione include, oltre alla barra principale, un subwoofer wireless per bassi profondi e d’impatto e due altoparlanti posteriori wireless, essenziali per creare un autentico effetto surround senza l’ingombro di cavi che attraversano la stanza.

Il vero punto di forza di questo modello è il supporto alle più recenti codifiche audio tridimensionali: Dolby Atmos e DTS:X. Queste tecnologie permettono di percepire i suoni non solo frontalmente e lateralmente, ma anche dall’alto, creando una “bolla sonora” che immerge completamente lo spettatore nell’azione. A questo contribuisce lo speaker centrale up-firing, progettato specificamente per proiettare il suono verso il soffitto e migliorare la chiarezza dei dialoghi.

Sul fronte della connettività, la LG S70TR si dimostra al passo con i tempi. La porta HDMI supporta il passthrough video 4K a 120Hz, una caratteristica fondamentale per i videogiocatori che possiedono console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, permettendo di godere della massima fluidità visiva senza sacrificare la qualità audio. La tecnologia AI Sound Pro di LG analizza in tempo reale il contenuto in riproduzione e ottimizza automaticamente le impostazioni audio, garantendo sempre la migliore resa possibile per film, musica o videogiochi.

Le specifiche principali includono:

Canali: 5.1.1

5.1.1 Potenza totale: 500W

500W Tecnologie audio: Dolby Atmos, DTS:X

Dolby Atmos, DTS:X Componenti: Soundbar, Subwoofer Wireless, 2x Speaker Posteriori Wireless

Soundbar, Subwoofer Wireless, 2x Speaker Posteriori Wireless Connettività: HDMI (4K/120Hz Passthrough), Bluetooth, Ingresso Ottico

HDMI (4K/120Hz Passthrough), Bluetooth, Ingresso Ottico Funzioni smart: AI Sound Pro

Un’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rende la LG S70TR una delle soluzioni Dolby Atmos complete più convenienti sul mercato. L’offerta è disponibile su Amazon e rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un upgrade significativo per il proprio impianto audio.

Il prezzo di listino del sistema è di 499€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 279€. Ciò si traduce in uno sconto netto del 44%, con un risparmio effettivo di 220€. Si tratta di un prezzo estremamente competitivo per un sistema che include non solo la soundbar e il subwoofer, ma anche le preziose casse posteriori wireless, spesso vendute separatamente. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare una volta esaurite le scorte in promozione. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo spedizione rapida (spesso gratuita per gli abbonati Prime) e un servizio di assistenza affidabile.

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