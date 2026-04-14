ECOVACS annuncia due nuovi modelli di punta della sua gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti: si tratta di ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone e DEEBOT X12 PRO OMNI, prodotti che vogliono rendere più agevole la pulizia quotidiana portando al debutto la nuova tecnologia FocusJet. Scopriamo cosa possono fare e a che prezzo.

Offerta
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 1

Apple iPhone 17 256 GB

899€ invece di 979€
-8%
Amazon 🛒

ECOVACS presenta DEEBOT X12 OmniCyclone e X12 PRO OMNI

I DEEBOT X12 di ECOVACS sono pensati per combattere qualsiasi tipologia di sporco, compreso quello secco e difficile: i nuovi modelli combinano infatti una nuova fase di pre-trattamento delle macchie combinata con il lavaggio a rullo e una gestione sempre più automatizzata della stazione. In più, possono contare su un sistema PowerBoost Charging Plus aggiornato, che garantisce una ricarica ultra-rapida (13% in 3 minuti).

ECOVACS porta al debutto FocusJet, il sistema di pre-trattamento delle macchie

I tradizionali sistemi di lavaggio possono riscontrare qualche difficoltà nell’affrontare le macchie più ostinate, e proprio a questo ha pensato ECOVACS con i suoi nuovi robot: entrambi introducono la tecnologia FocusJet, che interviene prima del lavaggio ammorbidendo e sciogliendo lo sporco ostinato.

In caso di macchie secche o residui incrostati, il robot aspira i detriti e quindi eroga getti d’acqua incrociati a forma d’arco con una pressione fino a 46.000 Pa per pre-ammorbidire le macchie; in seguito, sfruttando il rullo OZMO ROLLER 3.0 aggiornato va a completare la pulizia con un passaggio ad alta velocità e con un movimento “a griglia”. Questa funzione si integra con due modalità operative: la gestione di aree specifiche (impostabile tramite l’app ECOVACS Home) e il rilevamento automatico con intervento diretto del robot.

I DEEBOT X12 integrano un rullo da 27 cm (il 50% più lungo rispetto ai predecessori), così da coprire una porzione più ampia di pavimento con ogni singolo passaggio. Il rullo viene risciacquato continuamente grazie a un sistema di autolavaggio pressurizzato con flusso d’acqua a 32 vie, così da ridurre striature e rimuovere accumuli e contaminazioni.

In presenza dei tappeti, il robot può sollevare automaticamente il rullo di 15 cm e dispiegare una copertura in plastica che separa il rullo bagnato dalle fibre. Lungo le pareti e vicino ai mobili entra in gioco la tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, che utilizza un rullo su cuscino d’aria (2,58 cm) per adattarsi al meglio al bordo, e viene sfruttato il sensore TruEdge 3D 2.0, che migliora la gestione dei bordi irregolari e degli ostacoli.

ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 4
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 5
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 6
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 7
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 8
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 9

Per quanto riguarda l’aspirazione, troviamo il sistema BLAST: consente di raggiungere fino a 22 L/s di portata d’aria e 22.000 Pa di potenza di aspirazione. A supporto c’è la tecnologia ZeroTangle 4.0 Airflow-directed Anti-tangle, che combina una spazzola principale pensata per guidare i capelli e i peli nel percorso di aspirazione, una ventola a flusso d’aria laterale e una struttura a doppio cuscinetto ad ampio raggio, così da ridurre la formazione di grovigli e gli eventuali interventi manuali.

In caso di pulizia prolungata, i DEEBOT X12 possono contare sul già accennato PowerBoost Charging Plus, un sistema di ricarica intelligente e rapida che promette il 13% in 3 minuti. Con la modalità di ricarica adattiva, supporta un funzionamento continuativo anche per gli ambienti molto ampi, con una copertura indicata oltre i 1000 metri quadrati.

La stazione all-in-one automatizzata

A tal proposito, il ruolo chiave viene offerto alla stazione OMNI all-in-one, progettata per ridurre al minimo gli interventi manuali. Nella versione OmniCyclone integra la tecnologia proprietaria PureCyclone 2.0 Auto-empty, che assicura una perdita di aspirazione inferiore all’1% durante lo svuotamento e una filtrazione superiore. Il design senza sacchetto è una comodità in più, e il nuovo Quick-clean Scraper Ring permette la rimozione della polvere residua dalle pareti interne con un solo gesto.

ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 10
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 11

Per il rullo viene utilizzato il sistema Fresh-flow Power Washing, che spruzza acqua pulita riscaldata direttamente sul mop con pressione potenziata, mentre l’acqua di scarico viene eliminata rapidamente per evitare contaminazioni. È presente una struttura indipendente di autopulizia, con elica ad alta velocità fino a 5000 giri al minuto. I nuovi robot supportano due diverse soluzioni detergenti, una per la pulizia standard e una per una maggiore efficacia, e sono in grado di passare in modo intelligente a quella più adatta.

Navigazione intelligente e configurazione semplice

I DEEBOT X12 possono contare su un sistema di superamento ostacoli TruePass Adaptive a trazione integrale completamente meccanico, che consente di non preoccuparsi di soglie fino a 2,4 cm e di doppi gradini continui fino a 4 cm. Per la navigazione i nuovi robot si affidano alle capacità di AIVI 3D 4.0 Omni-approach e su un modello semantico avanzato che valuta la necessità e la sicurezza dell’avvicinamento ai diversi tipi di “confine”: il robot può avvicinarsi di più a strutture ben definite per massimizzare la copertura, mantenendo invece un comportamento più prudente vicino a ostacoli potenzialmente “rischiosi” (come animali domestici, deiezioni o cavi).

AGENT YIKO 2.0 accompagna l’utente nella configurazione iniziale, offrendo eventuale supporto online e funzioni di gestione autonome. Attraverso AI Scheduled Cleaning è possibile creare un piano settimanale basato su preferenze, abitudini e tipologie di stanze. Il sistema riconosce la presenza di animali domestici e li aggira, eventualmente adattando la sua strategia di pulizia nelle aree più frequentate da questi ultimi (per gestire ad esempio i peli).

ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 12
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 13
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 14
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 15
ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet 16

Prezzi e disponibilità di ECOVACS X12

ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone sarà disponibile dal 16 aprile 2026 al prezzo consigliato di 1399 euro sia sullo store del marchio su Amazon sia presso i rivenditori autorizzati MediaWorld. Dal 16 al 29 aprile questo modello potrà contare su uno sconto di lancio di 150 euro, valido sia su Amazon sia presso i rivenditori.

ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI sarà disponibile dal 16 aprile 2026 al prezzo consigliato di 1199 euro sullo store Amazon del marchio, e successivamente presso Unieuro.

Preordina ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone su Amazon

Preordina ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI su Amazon

Potrebbe interessarti: