ECOVACS annuncia due nuovi modelli di punta della sua gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti: si tratta di ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone e DEEBOT X12 PRO OMNI, prodotti che vogliono rendere più agevole la pulizia quotidiana portando al debutto la nuova tecnologia FocusJet. Scopriamo cosa possono fare e a che prezzo.

ECOVACS presenta DEEBOT X12 OmniCyclone e X12 PRO OMNI

I DEEBOT X12 di ECOVACS sono pensati per combattere qualsiasi tipologia di sporco, compreso quello secco e difficile: i nuovi modelli combinano infatti una nuova fase di pre-trattamento delle macchie combinata con il lavaggio a rullo e una gestione sempre più automatizzata della stazione. In più, possono contare su un sistema PowerBoost Charging Plus aggiornato, che garantisce una ricarica ultra-rapida (13% in 3 minuti).

ECOVACS porta al debutto FocusJet, il sistema di pre-trattamento delle macchie

I tradizionali sistemi di lavaggio possono riscontrare qualche difficoltà nell’affrontare le macchie più ostinate, e proprio a questo ha pensato ECOVACS con i suoi nuovi robot: entrambi introducono la tecnologia FocusJet, che interviene prima del lavaggio ammorbidendo e sciogliendo lo sporco ostinato.

In caso di macchie secche o residui incrostati, il robot aspira i detriti e quindi eroga getti d’acqua incrociati a forma d’arco con una pressione fino a 46.000 Pa per pre-ammorbidire le macchie; in seguito, sfruttando il rullo OZMO ROLLER 3.0 aggiornato va a completare la pulizia con un passaggio ad alta velocità e con un movimento “a griglia”. Questa funzione si integra con due modalità operative: la gestione di aree specifiche (impostabile tramite l’app ECOVACS Home) e il rilevamento automatico con intervento diretto del robot.

I DEEBOT X12 integrano un rullo da 27 cm (il 50% più lungo rispetto ai predecessori), così da coprire una porzione più ampia di pavimento con ogni singolo passaggio. Il rullo viene risciacquato continuamente grazie a un sistema di autolavaggio pressurizzato con flusso d’acqua a 32 vie, così da ridurre striature e rimuovere accumuli e contaminazioni.

In presenza dei tappeti, il robot può sollevare automaticamente il rullo di 15 cm e dispiegare una copertura in plastica che separa il rullo bagnato dalle fibre. Lungo le pareti e vicino ai mobili entra in gioco la tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, che utilizza un rullo su cuscino d’aria (2,58 cm) per adattarsi al meglio al bordo, e viene sfruttato il sensore TruEdge 3D 2.0, che migliora la gestione dei bordi irregolari e degli ostacoli.

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Per quanto riguarda l’aspirazione, troviamo il sistema BLAST: consente di raggiungere fino a 22 L/s di portata d’aria e 22.000 Pa di potenza di aspirazione. A supporto c’è la tecnologia ZeroTangle 4.0 Airflow-directed Anti-tangle, che combina una spazzola principale pensata per guidare i capelli e i peli nel percorso di aspirazione, una ventola a flusso d’aria laterale e una struttura a doppio cuscinetto ad ampio raggio, così da ridurre la formazione di grovigli e gli eventuali interventi manuali.

In caso di pulizia prolungata, i DEEBOT X12 possono contare sul già accennato PowerBoost Charging Plus, un sistema di ricarica intelligente e rapida che promette il 13% in 3 minuti. Con la modalità di ricarica adattiva, supporta un funzionamento continuativo anche per gli ambienti molto ampi, con una copertura indicata oltre i 1000 metri quadrati.

La stazione all-in-one automatizzata

A tal proposito, il ruolo chiave viene offerto alla stazione OMNI all-in-one, progettata per ridurre al minimo gli interventi manuali. Nella versione OmniCyclone integra la tecnologia proprietaria PureCyclone 2.0 Auto-empty, che assicura una perdita di aspirazione inferiore all’1% durante lo svuotamento e una filtrazione superiore. Il design senza sacchetto è una comodità in più, e il nuovo Quick-clean Scraper Ring permette la rimozione della polvere residua dalle pareti interne con un solo gesto.

Per il rullo viene utilizzato il sistema Fresh-flow Power Washing, che spruzza acqua pulita riscaldata direttamente sul mop con pressione potenziata, mentre l’acqua di scarico viene eliminata rapidamente per evitare contaminazioni. È presente una struttura indipendente di autopulizia, con elica ad alta velocità fino a 5000 giri al minuto. I nuovi robot supportano due diverse soluzioni detergenti, una per la pulizia standard e una per una maggiore efficacia, e sono in grado di passare in modo intelligente a quella più adatta.

Navigazione intelligente e configurazione semplice

I DEEBOT X12 possono contare su un sistema di superamento ostacoli TruePass Adaptive a trazione integrale completamente meccanico, che consente di non preoccuparsi di soglie fino a 2,4 cm e di doppi gradini continui fino a 4 cm. Per la navigazione i nuovi robot si affidano alle capacità di AIVI 3D 4.0 Omni-approach e su un modello semantico avanzato che valuta la necessità e la sicurezza dell’avvicinamento ai diversi tipi di “confine”: il robot può avvicinarsi di più a strutture ben definite per massimizzare la copertura, mantenendo invece un comportamento più prudente vicino a ostacoli potenzialmente “rischiosi” (come animali domestici, deiezioni o cavi).

AGENT YIKO 2.0 accompagna l’utente nella configurazione iniziale, offrendo eventuale supporto online e funzioni di gestione autonome. Attraverso AI Scheduled Cleaning è possibile creare un piano settimanale basato su preferenze, abitudini e tipologie di stanze. Il sistema riconosce la presenza di animali domestici e li aggira, eventualmente adattando la sua strategia di pulizia nelle aree più frequentate da questi ultimi (per gestire ad esempio i peli).

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Prezzi e disponibilità di ECOVACS X12

ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone sarà disponibile dal 16 aprile 2026 al prezzo consigliato di 1399 euro sia sullo store del marchio su Amazon sia presso i rivenditori autorizzati MediaWorld. Dal 16 al 29 aprile questo modello potrà contare su uno sconto di lancio di 150 euro, valido sia su Amazon sia presso i rivenditori.

ECOVACS DEEBOT X12 PRO OMNI sarà disponibile dal 16 aprile 2026 al prezzo consigliato di 1199 euro sullo store Amazon del marchio, e successivamente presso Unieuro.