Tesla ha annunciato il rilascio dello Spring Update 2026, il più ricco di novità software tra i rilasci stagionali finora pubblicati: dodici funzionalità principali che toccano sicurezza, intelligenza artificiale, personalizzazione e molto altro.

La novità funzionalmente più rilevante riguarda la rinnovata app Self-Driving, riprogettata per i veicoli dotati di hardware AI4 (HW4). Con un singolo tocco è ora possibile attivare il pacchetto Full Self-Driving Supervised al costo di 99,99 dollari al mese negli USA, senza passare dall’app mobile o dal sito. L’interfaccia include anche un pannello statistiche con contatore giornaliero e riepilogo dei chilometri percorsi con e senza la funzione attiva un design chiaramente pensato per gamificare l’esperienza e incentivare le sottoscrizioni.

Vale la pena sottolineare che l’FSD v14.3 è incluso come parte integrante di questo Spring Update: rispetto alle versioni precedenti, garantisce un tempo di reazione AI del 20% più veloce, un’infrastruttura di rete neurale riscritta, un parcheggio più intelligente e un rilevamento migliorato degli animali di piccola taglia. Il rollout iniziale è riservato ai veicoli con HW4, mentre per chi ha Hardware 3 è prevista una variante “FSD v14 Lite” intorno alla metà del 2026. FSD chiaramente non è ancora disponibile in Italia ma proprio in questi giorni la situazione si è sbloccata in Olanda grazie a una deroga richiesta da Tesla e approvata da RDW, potrebbe presto venire applicata anche agli altri paesi europei, compreso il nostro.

Grok con il comando vocale “Hey Grok”

L’assistente Grok, arrivato sui veicoli Tesla nel luglio 2025, compie un passo avanti significativo con l’introduzione della wake word “Hey Grok”: è ora possibile attivarlo senza toccare lo schermo, esattamente come si farebbe con qualsiasi assistente vocale moderno. Tra le nuove funzionalità spicca la gestione dei promemoria basati sulla posizione, che permette di dire, ad esempio, “ricordami di comprare il latte quando sono vicino a casa” senza alcun intervento manuale.

L’assistente rimane però ancora limitato nel controllo diretto delle funzioni del veicolo clima, media e impostazioni principali restano fuori dalla sua portata, funzionalità che competitor come Mercedes offrono da anni con il loro sistema MBUX.

Installazione automatica degli aggiornamenti notturni

Una delle novità più attese è l’opzione “Installa aggiornamenti automaticamente”: il veicolo può ora scaricare e installare le nuove versioni software durante la notte, senza alcun intervento da parte del proprietario. Il risultato pratico è che si sale in auto al mattino con il software già aggiornato tenendo presente che durante l’installazione il veicolo non è guidabile per circa 45 minuti.

Dashcam fino a 24 ore

La dashcam estende ora la capacità di registrazione fino a 24 ore continuative, rispetto al precedente limite di un’ora, con la possibilità di salvare permanentemente qualsiasi clip in locale. Si tratta di un miglioramento già disponibile in Cina dall’inizio del 2026 e ora esteso al resto del mondo.

Luci ambiente come sistema di sicurezza per l’angolo cieco

Le luci di illuminazione ambiente presenti su Cybertruck, Model 3 Highland, Model Y aggiornato e Model S/X 2026 diventano con questo aggiornamento un vero e proprio strumento di sicurezza attiva. Si illumineranno di rosso quando un oggetto si trova nell’angolo cieco con la freccia inserita, e lampeggeranno per avvisare della presenza di oggetti o persone che si avvicinano al veicolo parcheggiato particolarmente utile per evitare incidenti durante l’apertura delle portiere.

Visualizzazione, mappe e display posteriore

Il nuovo Model 3 e il nuovo Model Y ottengono un ambiente di parcheggio ridisegnato, con una resa grafica dell’auto di qualità superiore sul display principale mostrata ora in uno studio scuro e riflettente al posto del precedente sfondo piatto.

Le mappe meteo sono state rinnovate con una palette cromatica migliorata per distinguere con maggiore chiarezza pioggia, neve e diversi tipi di precipitazione, e includono una funzione retrospettiva per vedere come le condizioni meteorologiche sono cambiate nel tempo. I passeggeri del sedile posteriore possono inoltre visualizzare e interagire con la mappa di navigazione sul display posteriore durante la guida.

Pet Mode con “Cyberhog” e personalizzazione

La Pet Mode si arricchisce di tre personaggi animati distinti: un cane, un gatto e un riccio soprannominato “Cyberhog” nei materiali promozionali, raffigurato con occhiali da sole pixel e camicia hawaiana. È anche possibile personalizzare lo schermo con il nome del proprio animale tramite Impostazioni > Display > Personalizza Pet Mode.

I proprietari di Model S e Model X possono ora accedere ai wrap virtuali personalizzati e alle targhe digitali personalizzabili attraverso il Toybox Paint Shop, modificando così il proprio avatar Tesla nel software.

Audio, musica e Sketchpad

I nuovi Model 3 e Model Y dotati di sistema audio premium ottengono la modalità “Premium Immersive Sound”, che sfrutta l’elaborazione audio spaziale per creare un soundstage più ampio e dettagliato.

Anche la gestione della musica diventa più semplice: su Apple Music e Spotify è ora possibile scorrere verso destra su qualsiasi brano per aggiungerlo alla coda di riproduzione. Un tap prolungato in Apple Music consente di gestire i Preferiti, mentre su Spotify uno swipe a sinistra gestisce i brani “Liked”. Lo Sketchpad, infine, supporta ora sticker ed emoji, con la possibilità di salvare e condividere i disegni direttamente tramite l’app Tesla Mobile.

Cosa manca ancora

Non tutto ciò che era atteso è arrivato con questo aggiornamento. Le automazioni IFTTT, già disponibili in Cina dall’inizio del 2026, non hanno ancora fatto il loro ingresso in Nord America per ragioni non comunicate ufficialmente. Resta assente anche Apple CarPlay, bloccato da problematiche di compatibilità con iOS 26 e Apple Mappe: nonostante le voci di una possibile integrazione nativa circolino da mesi, questo Spring Update non ne fa menzione.