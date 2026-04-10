Dopo anni di promesse, rinvii e aspettative disattese, Tesla ha finalmente ottenuto l’approvazione per la Guida Automatica Completa (Supervisionata) nota come Full Self-Driving o FSD in Europa. Il 10 aprile 2026, l’autorità olandese per i veicoli RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) ha dato il via libera ufficiale, rendendo i Paesi Bassi il primo paese del continente a consentire la distribuzione della funzione ai clienti Tesla.

Il percorso verso questo traguardo è stato tutt’altro che lineare. Elon Musk aveva promesso FSD in Europa già nell’estate del 2022, poi l’annuncio era slittato a inizio 2025, poi ancora a febbraio 2026 data che Musk aveva citato anche per la Cina, salvo essere smentito dal governo cinese nel giro di 24 ore. Stavolta, però, l’approvazione è arrivata davvero, sia pure con tre settimane di ritardo rispetto alla scadenza interna del 20 marzo, quando Tesla aveva completato la fase finale dei test e inviato tutta la documentazione richiesta all’autorità olandese.

La chiave normativa che ha sbloccato la situazione è stata l’esenzione ai sensi dell’Articolo 39 della normativa UE, un percorso più rapido rispetto a un’approvazione simultanea in tutti i paesi membri, che ha permesso di procedere paese per paese. Per ottenere il via libera, Tesla ha prodotto migliaia di pagine di documentazione per oltre 400 requisiti di conformità, condotto più di 4.500 scenari di test su pista e accumulato oltre 1,6 milioni di chilometri di test FSD sulle strade europee.

Prima del lancio commerciale, Tesla aveva già avviato una campagna di test con il pubblico (trovate qui la nostra video esperienza) in dieci paesi europei tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna e gli stessi Paesi Bassi permettendo a oltre 13.000 persone di sperimentare la funzione come passeggeri sulle strade locali.

Come funziona FSD e cosa cambia ora per l’Europa

La Guida Automatica Completa (Supervisionata) è una suite di funzioni avanzate di assistenza alla guida che consente ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso strade urbane, intersezioni, cambi di corsia e molto altro mantenendo però la supervisione attiva del conducente, che rimane responsabile in ogni momento. Il nome “supervisionata” non è casuale: nella sua forma attuale il sistema non rende il veicolo autonomo.

Al cuore della tecnologia c’è una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida anonimi del mondo reale, capace di interpretare l’ambiente circostante segnaletica, pedoni, altri veicoli e generare direttamente i comandi di controllo, senza fare affidamento su regole codificate manualmente per ogni situazione. Tutta l’elaborazione avviene in tempo reale sul computer AI di bordo, mentre il cosiddetto fleet learning l’apprendimento collettivo basato sui dati della flotta globale, esposta a oltre 500 anni di guida al giorno continua a migliorare il sistema nel tempo tramite aggiornamenti over-the-air, con dati condivisi in forma anonima e solo con il consenso dell’utente.

Dal punto di vista della sicurezza, Tesla dichiara che con FSD (Supervisionata) attivo la probabilità di collisione per chilometro percorso è fino a 7 volte inferiore rispetto alla guida manuale, con oltre 14 miliardi di chilometri già accumulati globalmente con la funzione attiva.

Il rilascio nei Paesi Bassi avverrà tramite aggiornamento software over-the-air nei prossimi giorni. Secondo quanto anticipato dall’azienda stessa, l’approvazione olandese obbliga la RDW a notificare immediatamente la Commissione Europea e tutti i 27 Stati membri, aprendo due percorsi paralleli: un riconoscimento nazionale accelerato e il più lento processo di armonizzazione a livello UE. Per Germania, Francia e Italia mercati che sono stati coinvolti attivamente nei test l’approvazione è attesa prossimamente ma è difficile dare delle date al momento.

Non è ancora chiaro se la funzione verrà proposta tramite acquisto diretto, abbonamento o entrambe le formule: Tesla non ha ancora comunicato le condizioni economiche per il mercato europeo, ma lo scopriremo nelle prossime ore.

In Italia, Model 3 è disponibile a partire da 36.990 euro. mentre Model Y è disponibile a partire da 39.990 euro. Vuoi ordinare un veicolo Tesla? Ricevi 1.000 chilometri di ricariche gratuite alle stazioni Supercharger o € 500 di sconto con il nostro link referral.

Fonte: Tesla Italia