Torniamo ad occuparci di Windows 11, quello che rappresenta (e continuerà a rappresentare ancora per un po’) il più recente sistema operativo targato Microsoft, perché arrivano alcune anticipazioni su ciò verrà rilasciato agli utenti nel mese di aprile.
In aggiunta, uno dei dirigenti del colosso di Redmond ha svelato alcuni “aggiornamenti” sull’addio al Pannello di Controllo in favore dell’app Impostazioni, uno degli obiettivi iniziali dell’azienda con questo sistema operativo. L’addio si concretizzerà ma con la dovuta cautela. Scopriamo tutti i dettagli.
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Microsoft anticipa ciò che vedremo nell’aggiornamento di aprile di Windows 11
La scorsa settimana tramite una discussione su X, March Rogers, direttore della divisione Design presso Microsoft, ha fatto luce su ciò che vedremo su Windows 11 con l’aggiornamento di aprile.
In questo periodo, il focus del team di sviluppo è rivolto all’affinamento dell design generale del sistema operativo, con l’obiettivo di rendere le pagine delle impostazioni più chiare e, nel complesso, far sì che l’esperienza utente risulti più coerente.
In questo momento ci stiamo concentrando molto sulla cura del design in Windows. C’è ancora molto da fare, ma questo è il tipo di lavoro che amo vedere concretizzato: pagine delle Impostazioni ridisegnate per una maggiore chiarezza, finestre di dialogo dell’account aggiornate per la modalità scura, l’Assistente vocale che funziona con Copilot su tutti i dispositivi, impostazioni della penna semplificate e dettatura vocale disponibile per rinominare i file in Esplora file.
Nulla di stravagante, solo tanti piccoli dettagli che aiutano Windows a sembrare più rifinito e coerente. In arrivo con l’aggiornamento di aprile.
Torna di moda l’addio al Pannello di controllo
Andando oltre, scorrendo i commenti degli utenti alla sopra-citata discussione è possibile notare il commento dell’utente @dave25804417 che ritiene che il Pannello di Controllo di Windows 11 sia ancora “migliore delle Impostazioni quando si tratta delle impostazioni di rete“.
L’utente ritiene inoltre che le Impostazioni risultino inutili quando si parla delle proprietà della stampante, dato che l’opzione stessa ritorna ancora al Pannello di controllo, suggerendo che il team di sviluppo debba lavorare bene per far sì che tutti usino le Impostazioni al posto del Pannello di controllo. Rogers ha così risposto al commento:
“Stiamo procedendo con la migrazione di tutti i controlli del vecchio Pannello di controllo verso l’app Impostazioni moderna. Lo stiamo facendo con cautela perché ci sono moltissimi dispositivi e driver di rete/stampanti, e dobbiamo assicurarci di non comprometterne il funzionamento durante il processo.“
In soldoni, l’obiettivo di Microsoft è chiaro (ma già lo conoscevamo): far fuori definitivamente il Pannello di controllo in favore dell’app Impostazioni. Per far sì che ciò possa concretizzarsi, tuttavia, il team di sviluppo si sta prendendo tutto il tempo necessario per fare le cose a dovere.
Non vengono fornite tempistiche precise ma è decisamente più probabile che, invece di un taglio netto e immediato, Microsoft continui a migrare alcune funzionalità dal Pannello di controllo all’app Impostazioni di Windows 11 poco per volta.
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