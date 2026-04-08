Netflix ha appena lanciato un’applicazione gratuita per smartphone e tablet chiamata Playground, dedicata in particolare agli utenti più piccini.
Si tratta, infatti, di un’app di giochi per bambini fino a otto anni, disponibile per tutti gli abbonati Netflix (indipendentemente dal piano tariffario scelto) e il colosso dello streaming garantisce che non presenta pubblicità e acquisti in-app.
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La nuova app Netflix Playground
Già disponibile in alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Filippine e Nuova Zelanda), dal 28 aprile l’app Playground potrà essere scaricata a livello globale.
Ecco come viene presentata dal colosso dello streaming:
Ora c’è un nuovo modo per i bambini di giocare ed esplorare con i propri personaggi preferiti, da Peppa Pig agli amici di Sesame Street: Netflix Playground. Pensata per i bambini fino a 8 anni, Netflix Playground è inclusa in tutti gli abbonamenti e rende il gioco più facile, senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.
Stando a quanto è stato spiegato dal team di Netflix, è sufficiente scaricare l’app su uno smartphone o un tablet e accedere con le proprie credenziali per avere a propria disposizione una libreria di giochi in continua espansione, con titoli giocabili anche offline, l’ideale per lunghi viaggi.
Tra i titoli che sarà possibile trovare vengono segnalati i seguenti:
- Playtime With Peppa Pig – Tuffati nel mondo di Peppa con una raccolta di attività tutte da giocare. Prenditi cura dei porcellini d’India, guida l’autobus, prepara un frullato e molto altro.
- Sesame Street – Passa del tempo con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati. Esercitati ad abbinare le carte del memory o unisci i puntini per migliorare la coordinazione.
- Le avventure di Ortone – Esplora vivaci ambienti della giungla che stimolano la creatività con un gioco di causa ed effetto insieme a Ortone e i suoi amici. Prova anche lo skateboard e il basket!
- Storybots – Divertiti con queste creaturine curiose e piene di domande tra colorate scene di album di adesivi, puzzle e tante altre attività.
- Gli snicci – Unisciti a Stella nelle sue avventure interattive, esplora il suo mondo, scegli le forme per sviluppare la capacità di riconoscere i motivi ripetuti e costruisci un’auto unica nel suo genere.
- Bad Dinosaurs – Scegli un minuscolo tirannosauro da far correre su una pista oppure scatenati con giradischi, tastiera ed effetti sonori per creare una nuova canzone piena di puzzette.
- Pesciolino rosso e pesciolino blu – Tocca e trascina per scoprire incantevoli sorprese nelle aree di gioco del salotto e della cucina dei pesci oppure vola tra le nuvole in mongolfiera.
- Let’s Color – Dai libero sfogo alla creatività con pagine da colorare che hanno come protagonisti i tuoi personaggi preferiti.
L’applicazione sarà disponibile anche in Italia a fine mese sia su Android che su iOS.
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