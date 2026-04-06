Mercedes ha annunciato un’importante novità che andrà a rivoluzionare uno degli elementi più classici di un’automobile. Il produttore tedesco ha confermato che nel 2026 introdurrà, al posto del classico sterzo, la tecnologia steer-by-wire che altre case automobilistiche hanno già sperimentato. Il debutto è fissato con la versione aggiornata della berlina elettrica EQS e arriverà anche su altre auto del produttore nei mesi a venire.

Ad annunciare la novità è stato il CTO di Mercedes Markus Schäfer, che paragona questa innovazione ad un passo concreto verso la mobilità del futuro. Lo steer-by-wire non è un semplice aggiornamento tecnico, ma elimina completamente il collegamento fisico tra volante e ruote anteriori. Al suo posto entra in gioco un sistema elettronico che interpreta i movimenti del conducente e li traduce in azioni precise delle ruote.

Il risultato è uno sterzo che si adatta in tempo reale. Nelle manovre a bassa velocità diventa più diretto e leggero, mentre aumentando l’andatura privilegia stabilità e controllo. È un cambiamento che, almeno sulla carta, promette una guida più intuitiva e meno faticosa poiché elimina la necessità di più giro del volante. Per rendere il sistema affidabile, Mercedes ha testato la tecnologia per oltre un milione di chilometri tra banchi di prova e strade reali, mettendo a punto un’architettura in grado di reagire ad eventuali guasti.

In caso di problemi, infatti, entrano in azione sistemi alternativi come lo sterzo posteriore e la frenata selettiva delle ruote, così da mantenere sempre il controllo del veicolo. Lo sterzo posteriore, già presente sulla berlina elettrica EQS, può ruotare fino a 10 gradi e, con l’aggiunta della tecnologia steer-by-wire nella prossima revisione, promette maggiore stabilità e un’eliminazione quasi totale delle vibrazioni trasmesse dall’asfalto.

Con lo steer-by-wire, Mercedes rivede anche il volante

Con l’introduzione della tecnologia dello steer-by-wire, Mercedes è andata a ritoccare un altro elemento che potrebbe far discutere. Con l’assenza di un collegamento meccanico, il produttore ha deciso di abbandonare la classica forma circolare del volante per passare ad una cloche dal design piatto, con una parte inferiore concava.

In questo modo il conducente guadagna più spazio per le gambe, maggiore facilità nell’entrare e uscire dall’auto e una visuale completamente libera sul quadro strumenti. In combinazione con il sistema di guida automatizzata di livello 3 SAE di Mercedes, inoltre, questa configurazione punta a rendere l’esperienza a bordo più rilassata, quasi da “salotto su ruote”.

Lo steer-by-wire farà il suo debutto con il restyling della berlina EQS, ma Mercedes ha già fatto sapere che verrà esteso anche ad altri modelli, inclusa la futura Classe S e persino vetture con motore termico. Il produttore tedesco non è il primo nel mercato a introdurre questa tecnologia: Tesla, per esempio, ha portato lo steer-by-wire nella produzione di massa con il Tesla Cybertruck, mentre la Lexus RZ 450e lo propone come optional.

Per quanto riguarda la nuova cloche al posto del classico volante, c’è una differenza importante rispetto al passato. Sempre Tesla aveva introdotto questo tipo di volante su Model S e Model X, ma senza lo steer-by-wire: in questo modo il conducente era obbligato a compiere più rotazioni durante le manovre, rendendo l’esperienza di guida con la cloche poco naturale. Mercedes, invece, integrerà fin da subito le due cose, evitando quel tipo di compromesso.

Al di là delle scelte estetiche, che sicuramente divideranno, la tecnologia steer-by-wire rappresenta una delle evoluzioni più interessanti degli ultimi anni nel mondo automotive. Non solo cambia il modo in cui si guida, ma apre nuove possibilità progettuali. Mercedes sarà il primo produttore tedesco a lanciarsi in questo ambito, con la speranza che sempre più marchi possano implementare questa tecnologia e proporre soluzioni alternative.