Il verdetto dell’European Car of the Year jury è ufficiale e arriva direttamente dal Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio: la nuova berlina elettrica Mercedes-Benz CLA è stata insignita del titolo di Car of the Year 2026.

Car of the Year 2026: i modelli più votati

I 60 giornalisti automobilistici — ciascuno dei quali disponeva di un totale di 25 punti, con un massimo di 10 punti attribuibili ad un singolo modello — provenienti da 23 Paesi europei, come si diceva, hanno individuato nella nuova Mercedes-Benz CLA l’Auto dell’Anno 2026: la casa di Stoccarda ha trionfato con 320 punti, mettendosi alle spalle la Skoda Elroq (220 punti) e la Kia EV4 (208 punti).

Da segnalare anche la quinta posizione ottenuta dalla Fiat Grande Panda con un totale di 200 punti: davanti alla vettura italiana anche la Citroen C5 Aircross, dietro di lei la Dacia Bigster e la Renault 4.

Tornando alla vincitrice, Mercedes-Benz mancava dal podio — che pure ha frequentato spesso nelle 63 edizioni del più prestigioso premio automobilistico — dal 1997 e aveva trionfato soltanto un’altra volta: nel 1974, con la Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Il secondo successo, dunque, è stato accolto con parole di grande soddisfazione da Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes Benz Group AG:

«La nuova CLA è stata nominata Auto dell’Anno 2026 — un momento di grande orgoglio per Mercedes-Benz. Le giurie di tutta Europa hanno confermato ciò che i nostri clienti ci dicono: la CLA è una vera rivoluzione, che offre un’efficienza straordinaria e un’intelligenza senza sforzo».

Tornando alla vettura eletta Car of the Year 2026, la berlina elettrica Mercedes-Benz CLA è in vendita in Europa dalla metà del 2025 — la casa tedesca prevede di portarla a breve anche negli Stati Uniti — ha già raccolto numerosi consensi tanto dal punto di vista dello stile e dell’eleganza, quanto sotto il profilo dell’innovazione. Basata sulla piattaforma MMA, che può ospitare sia motorizzazioni elettriche che ibride, la CLA è un concentrato di tecnologia: a bordo sono presenti il sistema operativo MB.OS e la nuova generazione di MBUX basata sull’intelligenza artificiale, che promette un’esperienza di guida intuitiva; degna di nota anche l’autonomia fino a 792 chilometri e la tecnologia di ricarica a 800 V, che permette di reintegrare fino a 325 chilometri di autonomia in appena 10 minuti di ricarica.

