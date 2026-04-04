Alla fine di gennaio Apple ha presentato la seconda generazione di AirTag, dispositivo che ha mantenuto invariato il design esterno rispetto al precedente modello.

Tra le differenze più interessanti rispetto alla prima generazione vi sono un altoparlante più potente (il 50% a dire del produttore), un tracciamento più preciso a una distanza maggiore (ciò grazie al chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione e a un nuovo un chip Bluetooth), una scheda madre più sottile e funzionalità di sicurezza migliorate.

Ebbene, pare che il colosso di Cupertino continui a migliorare l’aspetto della sicurezza.

Una novità interessante per Apple AirTag di seconda generazione

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato un aggiornamento del firmware, introducendo una modifica significativa alla funzione anti-stalking del dispositivo.

Stando al changelog ufficiale, infatti, con la versione 3.0.45 del firmware per il tracker di Apple viene “aggiornato il suono di tracciamento indesiderato per individuare più facilmente un AirTag sconosciuto durante la Ricerca di precisione”.

Tra le altre novità di tale update vengono segnalati “altri miglioramenti” e la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti.

La nuova versione del firmware viene installata in modo automatico ed è disponibile per tutti i modelli di Apple AirTag di seconda generazione.

Gli utenti hanno la possibilità di verificare la versione del firmware del proprio device tramite l’app Dov’è. Ecco la procedura da seguire:

aprire l’applicazione Dov’è selezionare la scheda dedicata ai vari dispositivi selezionare un AirTag dall’elenco toccare il nome dell’AirTag per visualizzare la versione del firmware e il numero di serie

Il prezzo ufficiale di questo tracker è di 35 euro ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con il 21% di sconto.