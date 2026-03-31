TCL ha presentato la nuova lineup di prodotti per il mercato italiano, con novità che spaziano dai televisori di fascia alta ai dispositivi mobile, passando per soundbar, monitor gaming e soluzioni per la smart home.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di offrire ai consumatori ecosistemi più efficienti e interconnessi, con tecnologie pensate per semplificare la vita quotidiana senza richiedere competenze tecniche particolari.

Federico Faravelli, direttore commerciale Consumer Electronics di TCL Italia, ha commentato:

“Il mercato italiano ci chiede sempre più tecnologie in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana. Che si tratti di un TV con performance visive da sala cinema o di un frigorifero con una gestione intelligente degli spazi, le nostre ultime soluzioni combinano funzionalità avanzate e design orientato all’utente, riducendo la complessità delle attività di tutti i giorni“.

I nuovi TV SQD-Mini LED

Dal lancio del primo TV QD-Mini LED al mondo nel 2019, TCL ha contribuito in modo determinante all’evoluzione della tecnologia Mini LED, diventando uno dei principali attori in questo segmento. I TV SQD-Mini LED rappresentano la nuova frontiera del display, con un significativo avanzamento nella qualità dell’immagine e nella resa cromatica rispetto alle generazioni precedenti.

Partiamo dal modello di punta, la serie X11L, che integra display ad alte prestazioni, audio immersivo e un’estetica ricercata. Con una luminosità di picco che arriva a 10.000 nit, oltre 20.000 aree di Local Dimming ad alta precisione e una copertura fino al 100% del gamut BT.2020 in ogni condizione di visione, la serie X11L si posiziona al vertice dell’offerta del brand. A completare il pacchetto, l’Audio by Bang & Olufsen che punta a offrire un’esperienza sonora e visiva senza compromessi.

La serie C8L porta la tecnologia SQD-Mini LED nel segmento premium, combinando l’esperienza immersiva da grande schermo con un design minimalista e un audio di livello cinematografico. Con luminosità fino a 6.000 nit, 4.032 aree di Local Dimming e un refresh rate a 144 Hz, garantisce una visione fluida e dettagliata sia per film e serie TV che per il gaming.

A completare la gamma, troviamo la serie C7L, pensata per rendere la tecnologia SQD-Mini LED accessibile a una fascia di pubblico più ampia. Luminosità di picco fino a 3.000 nit HDR, refresh rate a 144 Hz con supporto VRR e connettività HDMI 2.1 garantiscono un equilibrio ottimale tra resa cinematografica e reattività nel gaming.

Per chi non vuole scendere a compromessi tra qualità dell’immagine e design d’interni allora c’è la serie A400 Pro NXTVISION che integra la tecnologia QD-Mini LED in un TV lifestyle pensato per inserirsi naturalmente negli ambienti contemporanei. La struttura unibody in noce chiaro e il pannello Matte HVA conferiscono allo schermo l’aspetto di un’opera d’arte a parete, mentre le 448 aree di Local Dimming garantiscono un controllo preciso di luce e contrasto.

Infine sottolineiamo che TCL sta inoltre collaborando con Google per portare le funzionalità di Gemini nei mercati supportati, con il lancio previsto in ulteriori Paesi e lingue nel corso del 2026. La primavera 2026 segna anche un nuovo capitolo nel segmento RGB-Mini LED, con due nuove serie basate sulla tecnologia RGB Precision Dimming che promette prestazioni inedite rispetto ai TV RGB-Mini LED tradizionali.

Audio immersivo e monitor gaming

A delle prestazioni visive di alto livello è necessario abbinare un audio equivalente. La lineup audio 2026 di TCL è progettata per elevare l’esperienza visiva senza richiedere configurazioni complesse.

La soundbar A65K Design Series coniuga un profilo ultra-slim da 50mm con un sistema audio 3.1.2 canali Dolby Atmos, ottimizzando la resa dei dialoghi e delle frequenze basse. La Q85H Pro genera una profondità sonora cinematografica attraverso un sistema 7.1.4 canali con supporto Dolby Atmos e DTS:X, potenziato dalla tecnologia RayDanz Lite e da componenti surround wireless. Invece, lo Speaker Z100 Wireless Free Sound consente un’espansione modulare con 170 W di potenza per unità e compatibilità Dolby Atmos FlexConnect per configurazioni surround completamente wireless.

Sul fronte gaming, il monitor 32X3A OLED abbina un pannello OLED a un game accelerator dual-mode UHD 240Hz / FHD 480Hz, garantendo contrasto profondo e fluidità estrema per il gaming competitivo. Il 27C2A QD-Mini LED integra 1.196 zone di dimming e refresh rate FHD 320 Hz.

Il 57R94 Dual 4K QD-Mini LED propone un formato Horizon Vision 32:9 con curvatura Golden 1000R, pensato per chi lavora con più finestre aperte o cerca un’esperienza di gioco particolarmente immersiva.

Smartphone e dispositivi connessi

Lo smartphone NXTPAPER 70 Pro è dotato di display NXTPAPER 4.0 Natural Light, una soluzione avanzata per la protezione visiva che riduce i riflessi e restituisce una chiarezza simile alla carta. Il dispositivo integra fotocamera da 50MP, processore MediaTek Dimensity 7300, certificazione IP68 e autonomia prolungata.

Il Note A1 NXTPAPER è la soluzione per chi studia o lavora fuori dall’ufficio: display 120 Hz, 16,7 milioni di colori e vetro a tripla protezione con certificazione TÜV. I test indipendenti dimostrano una riduzione del 76% dei riflessi e del 55% dell’abbagliamento, favorendo la concentrazione per lettura e lavoro digitale.

Cambiando categoria e clientela, troviamo lo smartwatch MOVETIME MT48 Kids, pensato per i bambini e le famiglie, dotato di funzioni come GPS dual-frequency L1+L5, zone di sicurezza personalizzabili, videochiamate 4G, VoLTE e SOS one-touch. A completare la scheda tecnica, troviamo la certificazione IP68 e la batteria da 900 mAh, che garantiscono fino a 2,5 giorni di autonomia.

Smart home, climatizzazione e connettività

La gamma elettrodomestici comprende la serie Mega Space SE per i frigoriferi con configurazione counter-depth, il sistema Free Built-in Upright per combinazione libera tra frigorifero e congelatore, la lavatrice F4 VeloCare con tecnologia Turbo Speed e la P5 Super Drum con tamburo da 540 mm e classe A-40% per una pulizia profonda a basso consumo.

Per la climatizzazione, il FreshIN C8 combina il sistema QuadruPuri, quattro livelli di purificazione dell’aria, con la tecnologia AI Eco per ottimizzare i consumi fino al 37%, mantenendo un livello sonoro di appena 16 dB. Il VoxIN P9 porta il controllo vocale offline nell’esperienza di climatizzazione, senza dipendere dalla connessione internet.

Sul fronte connettività, il LINKHUB WR5360 supporta lo standard Wi-Fi 7 per un networking domestico più veloce. Il 5G CPE B50 offre velocità fino a 5,47 Gbps con dual-band Wi-Fi 7, ottimizzato per abitazioni con molti dispositivi connessi. Il 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro garantisce connettività portatile 5G fino a 3,27 Gbps con batteria da 5.000 mAh per un’autonomia fino a 17 ore.