TCL ha scelto il Mobile World Congress 2026 di Barcellona per presentare due prodotti che testimoniano l’evoluzione della strategia del brand verso soluzioni che mettono al centro l’esperienza umana. Da un lato TCL CrystalClip, i primi auricolari open-ear dell’azienda, dall’altro TCL Tbot, un concept di compagno desktop basato su intelligenza artificiale pensato per i più piccoli.

TCL CrystalClip: il primo open-ear del brand

Le cuffie TCL CrystalClip rappresentano l’ingresso di TCL nel segmento degli auricolari open-ear a clip, un formato che sta guadagnando sempre più consensi tra i consumatori alla ricerca di un equilibrio tra qualità audio, comfort prolungato e contatto con l’ambiente esterno. L’azienda taiwanese ha progettato questi auricolari partendo dalla propria filosofia “Make Technology More Human”, concentrandosi sui bisogni reali degli utenti.

Il modello open-ear si differenzia nettamente dalle soluzioni a conduzione ossea e dagli auricolari in-ear tradizionali. Gli auricolari CrystalClip si posizionano esternamente all’orecchio attraverso un ponte ad arco in lega di titanio che si appoggia al padiglione auricolare, lasciando completamente libero il condotto uditivo. Questa scelta progettuale elimina la sensazione di “tappatura” tipica degli auricolari in-ear, permettendo all’utente di restare connesso con i suoni dell’ambiente circostante senza compromettere la sicurezza personale.

Il vantaggio principale di questo design si manifesta in tutti quei contesti in cui la consapevolezza ambientale è fondamentale: durante la corsa all’aperto per monitorare il traffico in avvicinamento, negli spostamenti urbani per non perdere gli annunci pubblici, o semplicemente per vivere appieno l’atmosfera di un paese straniero durante un viaggio. La soluzione di TCL permette di sovrapporre la propria colonna sonora personale ai suoni del mondo reale, creando un’esperienza ibrida che non costringe a scegliere tra isolamento acustico e consapevolezza ambientale.

Il comfort è garantito da un peso ridottissimo di circa 5,5 grammi per auricolare. La certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua li rende adatti all’attività fisica anche in condizioni di sudore intenso o durante le corse sotto la pioggia. L’autonomia della batteria raggiunge le 36 ore complessive, affiancata da una capacità di ricarica rapida che minimizza i tempi di inattività.

Sul fronte della qualità audio, TCL ha equipaggiato queste CrystalClip con un driver dinamico a doppio magnete abbinato alla tecnologia di Audio Spaziale 3D. La combinazione crea un suono stratificato e immersivo con un’accordatura avanzata dei bassi che aggiunge profondità ed emozione all’ascolto di musica, podcast e contenuti di intrattenimento. Per le chiamate, la cancellazione del rumore ENC con doppio microfono assicura voci cristalline anche in ambienti rumorosi come caffè, mezzi pubblici o strade affollate.

TCL ha integrato funzionalità AI che vanno oltre il semplice ascolto musicale. I controlli touch intuitivi permettono di attivare l’interpretazione simultanea quando abbinati a telefoni e app TCL compatibili, facilitando la comunicazione multilingue durante viaggi, riunioni o incontri. Il supporto per assistenti vocali come Siri, Google Gemini e Google Assistant consente di gestire attività e controllare dispositivi in modalità hands-free. La connettività Bluetooth 5.4 garantisce il passaggio seamless tra due dispositivi, permettendo transizioni fluide tra smartphone, tablet e altri device connessi.

TCL ha pensato anche all’aspetto estetico con un’edizione speciale che include un accessorio opzionale a clip decorato con cristalli Swarovski, trasformando gli auricolari in un vero accessorio di moda. La versione standard sarà disponibile in Europa e Italia a partire da marzo al prezzo consigliato di 79 euro, mentre l’edizione speciale con cristalli Swarovski arriverà nel secondo semestre 2026 a 149 euro.

TCL Tbot: l’AI entra nella cameretta

TCL Tbot rappresenta un concept ancora più audace, un compagno da scrivania basato su intelligenza artificiale progettato per accompagnare i bambini quando lo smartwatch non è al polso. L’idea nasce dall’osservazione di un momento critico: quando i dispositivi wearable sono in ricarica, il flusso di attività e interazione si interrompe. Tbot colma questo vuoto, garantendo continuità tra l’esperienza all’esterno e quella domestica.

Il dispositivo si posiziona sulla scrivania grazie a un sistema di aggancio magnetico che permette anche la ricarica. Le funzionalità principali sono state pensate specificamente per supportare la crescita dei più piccoli in modo sicuro e appropriato all’età. Come assistente AI, Tbot guida i bambini nella gestione delle routine quotidiane con sveglie, promemoria per il sonno e timer di studio calibrati sulle loro esigenze.

Il ruolo di partner educativo stimola la curiosità e l’apprendimento, supportando l’esplorazione di argomenti in modo sicuro e adeguato. Come compagno del sonno, accompagna la routine serale con storie rilassanti e attività pensate per favorire il riposo. Per i genitori, Tbot offre un sistema di notifiche configurabili che li tiene informati sulle attività dei bambini, fornendo un supporto discreto ma costante.

TCL ha posto particolare attenzione agli aspetti legati alla privacy e al consenso. Tbot è sviluppato nel pieno rispetto delle normative vigenti e le funzionalità AI vengono attivate solo previo consenso esplicito, garantendo ai genitori piena scelta e controllo. L’obiettivo dichiarato è aiutare i bambini a sentirsi valorizzati e incoraggiati, promuovendo curiosità, autonomia e buone abitudini attraverso un mix di tecnologia e compagnia.

Ancora in fase concettuale, Tbot testimonia l’impegno di TCL nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla connettività familiare. Il progetto rappresenta un’esplorazione delle possibilità offerte dall’AI nel contesto domestico, con particolare attenzione alla fascia d’età più giovane, un territorio che richiede sensibilità progettuale e attenzione etica superiori rispetto ad altri segmenti di mercato.

Le due novità presentate al MWC 2026 mostrano come TCL stia evolvendo la propria proposta oltre i tradizionali televisori ed elettrodomestici smart, esplorando nuovi modi di integrare la tecnologia nella vita quotidiana delle persone, con un approccio che mette al centro comfort, sicurezza e continuità dell’esperienza.