Quando si viaggia, due cose sono indispensabili: restare connessi e non rimanere a corto di batteria. TCL lo sa bene e al CES 2026 ha presentato una soluzione tanto ingegnosa quanto pratica: TCL 5G Mobile WiFi P50, un router portatile che combina connettività di ultima generazione e funzione di power bank, pensato per i professionisti e i content creator sempre in movimento.

5G e Wi-Fi 7: connessione ovunque e per tutti

Il TCL 5G Mobile WiFi P50 supporta connettività 5G completa, inclusi gli standard mmWave e Sub-6 GHz, garantendo velocità fino a 3,97 Gbps e latenze minime. In pratica, significa poter effettuare videochiamate fluide, streaming ad alta definizione e trasferimenti in cloud senza compromettere la stabilità.

A completare la parte di rete c’è il modulo Wi-Fi 7 BE5800, capace di offrire una connessione tri-band con velocità fino a 5,8 Gbps e gestire fino a 64 dispositivi connessi contemporaneamente. È una cifra notevole per un dispositivo da viaggio, sufficiente per coprire un gruppo di lavoro o una famiglia intera senza intasare la banda.

Per chi cerca massima affidabilità, TCL ha pensato anche a chi desidera un collegamento cablato: sul retro del dispositivo è infatti presente una porta Ethernet, ideale per collegare un PC o una smart TV e sfruttare tutte le potenzialità della rete 5G anche in ambienti con segnale Wi-Fi debole.

Un power bank integrato per non restare mai a secco

L’altra grande sorpresa è la funzione di batteria esterna. Il TCL 5G Mobile WiFi P50 integra una power bank capace di ricaricare smartphone, tablet e altri gadget durante gli spostamenti. È possibile utilizzare sia la ricarica via cavo per sfruttare la velocità del fast charging, sia la ricarica wireless, perfetta per alimentare rapidamente accessori come cuffie o smartwatch senza dover portare con sé un caricatore dedicato.

Questa doppia natura, router e power bank, lo rende un prodotto particolarmente versatile. Durante un lungo viaggio o una giornata di lavoro fuori sede, può mantenere collegati più dispositivi, alimentare una videocamera, uno smartphone o addirittura un laptop compatibile con la ricarica via USB-C.

Design compatto e pensato per la mobilità

Dal punto di vista del design, TCL ha mantenuto le linee pulite e professionali tipiche della sua gamma di prodotti portatili. Il 5G Mobile WiFi P50 è leggero e compatto, con una scocca resistente pensata per resistere a urti e spostamenti frequenti. Nonostante la potenza interna, il dispositivo resta discreto e facilmente trasportabile in zaini, valigie o persino nelle tasche più ampie.

L’interfaccia di gestione, accessibile tramite app mobile e web, consente di controllare rapidamente la connessione, impostare limiti di utilizzo dati, monitorare la batteria o gestire i dispositivi connessi. È una soluzione intuitiva e indispensabile per chi utilizza spesso router portatili in contesti professionali.

Pensato per chi lavora (e vive) in mobilità

La combinazione tra rete 5G, Wi-Fi 7 e power bank rende il TCL 5G Mobile WiFi P50 perfetto per una vasta gamma di utenti: dai viaggiatori abituali ai videomaker, dai freelance ai gamer che non vogliono rinunciare alla bassa latenza anche lontano da casa.

Grazie alla compatibilità multi-dispositivo e alle elevate prestazioni di connettività, può alimentare una piccola rete mobile per riunioni remote, sessioni di streaming o upload di contenuti pesanti. E nel frattempo, mantiene carichi gli smartphone e i laptop che servono per svolgere tutto questo.

Ancora nessun prezzo ufficiale, ma grandi aspettative

TCL non ha ancora annunciato prezzo e disponibilità ufficiale del 5G Mobile WiFi P50, ma il prodotto ha già catturato molta attenzione al CES 2026. Considerando la combinazione di tecnologie di punta e funzioni pratiche, è probabile che si posizioni nella fascia premium dei router mobili, ma con un buon equilibrio tra prestazioni e portabilità.

Oltre a questo dispositivo, TCL ha mostrato anche altre novità interessanti durante la fiera di Las Vegas, tra cui una nuova lavagnetta digitale con display LCD “paper-like”, alternativa alle tradizionali soluzioni e-ink, a dimostrazione di quanto il brand stia spingendo sull’innovazione nei dispositivi connessi.