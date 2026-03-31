Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno facendo registrare una vera e propria esplosione di popolarità e, pertanto, non c’è da stupirsi se tutti i colossi del mondo della tecnologia siano costantemente impegnati nel miglioramento delle proprie soluzioni.

Microsoft, ovviamente, non fa eccezione e nelle scorse ore il colosso statunitense ha annunciato un’importante novià per Copilot Cowork, funzionalità sviluppata in collaborazione con Anthropic che consente all’assistente IA di gestire attività complesse e multi step nel tempo (ve ne abbiamo parlato in occasione del suo lancio, all’inizio di questo mese).

Microsoft migliora Copilot Cowork

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Redmond, Copilot Cowork (che è disponibile nel programma Frontier) si va ad arricchire di nuove funzionalità in Researcher basate sull’intelligenza multi-modello.

Researcher è una soluzione studiata per aiutare gli utenti ad affrontare le domande più complesse, sintetizzando le informazioni provenienti da diverse fonti, generando analisi complete e fornendo risposte ben argomentate e corredate da citazioni.

Con la nuova funzione Critique, Microsoft alza l’asticella, utilizzando una combinazione di modelli provenienti da Frontier Labs, inclusi Anthropic e OpenAI, per separare la generazione dalla valutazione: in pratica, un modello come ChatGPT pianifica l’attività e crea una bozza iniziale mentre un secondo modello, come Claude, si concentra sul perfezionamento, fungendo da revisore prima della produzione del report finale.

Ed ancora, con il nuovo modello Council di Researcher sarà ora possibile confrontare le risposte di diversi modelli fianco a fianco, vedendo immediatamente su quali punti concordano, dove divergono e cosa apporta di unico ciascuno di essi.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato dal team di Microsoft.