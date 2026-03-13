Gli strumenti di intelligenza artificiale stanno lentamente entrando nel settore sanitario e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Microsoft.

Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato Copilot Health, una nuova versione del suo assistente IA appositamente progettata per aiutare gli utenti a dare un senso a tutti i dati sanitari raccolti dai loro dispositivi indossabili.

Cosa potrà fare Copilot Health

Oggi gli smartwatch, le smartband e gli anelli smart sono in grado di raccogliere tanti dati relativi allo stato di salute di chi li indossa ma spesso queste informazioni rimangono dei meri dati difficili da interpretare o da unire tra loro, così da potere avere una visione d’insieme.

Ed è qui che entra in gioco Copilot Health, il cui obiettivo non è quello di divenire un medico virtuale ma di aiutare gli utenti a districarsi tra le tante informazioni sulla loro salute di cui dispongono, così da avere un quadro più completo e chiaro sulle loro condizioni fisiche e potere affrontare in modo più preparato una visita da parte di un medico reale.

Una volta forniti i necessari consensi, Copilot Health potrà usare i livelli delle attività, i modelli del sonno e i parametri vitali registrati da oltre 50 dispositivi indossabili (tra i quali figurano Apple Health, Oura e Fitbit), le cartelle cliniche provenienti da oltre 50.000 ospedali e organizzazioni di fornitori statunitensi tramite HealthEx e i risultati completi dei test di laboratorio di Function.

Microsoft ci tiene a precisare che le informazioni fornite da Copilot Health saranno basate sui dati provenienti da organizzazioni sanitarie di 50 Paesi, con citazioni chiare e link facili ai materiali di riferimento, aggiungendo che allo sviluppo del sistema contribuiscono oltre 230 medici di 24 Paesi.

Per quanto riguarda la privacy, il colosso di Redmond ha reso noto che le conversazioni con Copilot Health e i dati degli utenti sono isolati da Copilot e non saranno utilizzati per l’addestramento dei modelli.

Copilot Health è al momento in fase di test negli Stati Uniti in lingua inglese per gli utenti che hanno già compiuto i 18 anni di età. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato da Microsoft.