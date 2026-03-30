Il mondo business è sempre stato fondamentale, ma raramente davvero interessante da raccontare. Poi capita di partecipare a un evento come quello ASUS a Milano, dedicato al lancio di ASUS ExpertBook Ultra, e la percezione cambia.

Parlando con Pietro Pannone, Marketing Manager ASUS Business, e Alessandro Passadore, Country Product Manager ASUS Business, emerge subito una direzione chiara: oggi le aziende non cercano più semplici notebook, ma strumenti capaci di adattarsi a un lavoro che è diventato fluido, distribuito, sempre in movimento. Ed è proprio qui che il discorso si fa interessante.

Perché quando cambiano così velocemente le esigenze, anche i dispositivi devono evolversi. Non basta più essere affidabili, serve qualcosa che riesca a unire prestazioni, efficienza e continuità operativa. E, forse per la prima volta dopo tanto tempo, il mondo business torna a meritarsi davvero attenzione.

Nel mondo business non si può scendere a compromessi

Nel mondo consumer si può ancora accettare qualche limite, nel business no. Qui ogni rallentamento ha un costo, ogni problema diventa un blocco operativo, ogni interruzione si trasforma in perdita economica.

Ed è proprio questo il punto centrale: il notebook aziendale non è più un semplice strumento di lavoro, ma un nodo critico all’interno di un sistema più ampio. Deve essere affidabile, sicuro, sempre pronto e soprattutto gestibile su larga scala, perché oggi le aziende non gestiscono un dispositivo, ma interi parchi macchine distribuiti.

Pensiamo a uno scenario reale. Un consulente che lavora tra clienti diversi, un manager che passa da una riunione in presenza a una call in mobilità, un team IT che deve aggiornare decine o centinaia di dispositivi senza creare downtime. In tutti questi casi, il problema non è “quanto è potente il notebook”, ma quanto è affidabile nel tempo e quanto è integrato nei processi aziendali.

E infatti i settori che più stanno spingendo questa evoluzione sono proprio quelli più critici, come finanza, sanità e hospitality, dove mobilità, sicurezza e continuità operativa non sono più un plus ma un requisito fondamentale.

Realizziamo notebook che coprono fasce molto diverse, quello che ci impegniamo sempre a fare è dare una continuità qualitativa su tutta la gamma. ExpertBook Ultra è il lavoro di anni d’affinamento. Pietro Pannone, Marketing Manager ASUS Business

La risposta ASUS: qui non si parla più solo di hardware

È proprio entrando nel merito di queste esigenze che si capisce perché ASUS non abbia costruito semplicemente una linea di notebook, ma un vero e proprio ecosistema pensato per il business.

La serie ExpertBook nasce con un’idea molto chiara: spostare il focus dal prodotto al risultato. Non basta avere un dispositivo potente, serve un sistema che garantisca continuità operativa, sicurezza e gestione semplificata nel tempo. Ed è qui che entrano in gioco tre pilastri fondamentali su cui ASUS ha costruito tutta la filosofia Expert Series: affidabilità, flessibilità e gestione .

Affidabilità significa dispositivi progettati per durare, non solo dal punto di vista costruttivo ma anche in termini di ciclo di vita. In azienda, cambiare macchina ogni due anni non è sempre sostenibile, quindi serve una piattaforma stabile, prevedibile, che non crei problemi nel tempo.

Flessibilità invece è forse l’aspetto più interessante. Oggi il lavoro non ha più un luogo fisso, e questo significa che il notebook deve adattarsi a contesti completamente diversi tra loro. Ufficio, casa, viaggio, ambienti condivisi. Non è più un accessorio, ma il centro operativo di tutto.

E poi c’è la gestione, che è il vero punto critico per le aziende. Perché se lato utente l’esperienza deve essere semplice, lato IT deve essere controllabile, aggiornabile e sicura. Ed è qui che strumenti software, sicurezza integrata e supporto dedicato fanno tutta la differenza.

ASUS ExpertBook Ultra ribalta le regole

C’è un dettaglio che cambia completamente la percezione di questo prodotto, ed è importante chiarirlo subito. L’ExpertBook Ultra non è solo il protagonista dell’evento ASUS a Milano, ma è anche un notebook che abbiamo avuto modo di provare concretamente, andarci dentro, usarlo, capirlo. E questa è una differenza enorme.

Perché nel mondo business si parla spesso di concetti molto teorici, sicurezza, affidabilità, produttività, ma raramente si ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che esce davvero da questo schema. Anche mediaticamente, questi prodotti restano quasi sempre in secondo piano. Qui invece no.

Già dal tipo di evento organizzato, dalle persone coinvolte e da come ASUS ha deciso di raccontarlo, si capisce subito che c’è un investimento diverso. L’ExpertBook Ultra non è stato trattato come “l’ennesimo notebook aziendale”, ma come un prodotto su cui costruire un messaggio preciso. E dopo averlo provato, questa sensazione trova anche un riscontro concreto.

Perché sì, resta un notebook business, con tutto quello che ci si aspetta in termini di sicurezza, stabilità e affidabilità, ma allo stesso tempo riesce a fare qualcosa che in questa categoria succede raramente: risultare interessante anche fuori dal suo contesto naturale . Ed è qui che sta il primo vero cambio di passo.

Non è più il classico prodotto pensato solo per “portare a casa il lavoro”, ma un dispositivo che prova a mettere insieme due mondi che fino a poco tempo fa erano separati: quello business e quello dei notebook premium più evoluti.

Da una parte troviamo tutto quello che serve in azienda, sicurezza di livello enterprise, gestione, affidabilità. Dall’altra però emergono scelte che vanno oltre, come il design estremamente leggero, la cura dei materiali e soprattutto una piattaforma hardware che non si limita a essere stabile, ma punta anche a essere moderna e pronta per i nuovi carichi di lavoro, inclusa l’intelligenza artificiale.

Perché quando un prodotto business inizia a diventare anche “interessante” da usare, cambia completamente il modo in cui viene percepito. Non è più solo uno strumento imposto dall’azienda, ma diventa qualcosa che si sceglie volentieri di utilizzare.

Quando l’hardware incontra davvero il lavoro

È quando si smette di guardare la scheda tecnica e si inizia a contestualizzare che l’ExpertBook Ultra prende davvero senso. Perché la nuova piattaforma Intel Core Ultra basata su architettura Panther Lake non è solo un aggiornamento generazionale. È un cambio di approccio. CPU, GPU e NPU lavorano insieme per gestire carichi molto diversi tra loro, mantenendo sempre un equilibrio che, nell’uso reale, si percepisce subito . E questo equilibrio diventa evidente soprattutto negli scenari quotidiani.

Immaginiamo un consulente che passa da una sede all’altra, tra riunioni, documenti e call continue. Qui entrano in gioco più elementi contemporaneamente. Il peso sotto il chilogrammo fa la differenza già nello zaino, ma è la piattaforma a fare il salto vero. Nelle attività leggere, come email, browser o documenti, il sistema consuma pochissimo, restando sotto pochi watt e mantenendo temperature molto basse. Questo si traduce in autonomia reale da giornata piena, senza dover cercare continuamente una presa . E poi c’è il silenzio. Perché lavorare in treno, in sala riunioni o in uno spazio condiviso con una macchina che resta praticamente inudibile cambia completamente l’esperienza. Non è solo comfort, è professionalità percepita.

Altro scenario, completamente diverso. Un manager che passa da Excel, a presentazioni, a video call, spesso tutto insieme. Qui entra in gioco la CPU ibrida di Panther Lake, con più tipologie di core che gestiscono carichi diversi in modo intelligente. Il risultato non è solo potenza, ma fluidità costante. Passare tra applicazioni pesanti, file complessi e browser pieni di tab non crea rallentamenti percepibili.

La GPU integrata fa la sua parte quando serve, ad esempio nella gestione di contenuti multimediali o presentazioni più complesse, mentre la NPU inizia a lavorare in background per tutte quelle attività legate all’intelligenza artificiale, dalle ottimizzazioni di sistema fino alle nuove funzioni software che stanno arrivando.

Poi c’è un aspetto che spesso viene sottovalutato, ma che nel business fa una differenza enorme: l’interazione quotidiana con il dispositivo. Scrivere per ore, gestire dati, preparare documenti. Qui tastiera e trackpad diventano centrali. E l’ExpertBook Ultra, da questo punto di vista, è chiaramente sopra la media. La digitazione è precisa, appagante, con un feedback che restituisce subito una sensazione di qualità. Il trackpad aptico è altrettanto convincente, preciso, affidabile, senza bisogno di adattamento. Sono quei dettagli che non fanno headline, ma che nel lungo periodo migliorano davvero la produttività.

Uno degli esempi più concreti è quello di chi lavora spesso fuori, tra ambienti luminosi, coworking o semplicemente in mobilità. Il display qui fa una differenza enorme. Il pannello Tandem OLED con trattamento antiriflesso non è solo bello da vedere. È utilizzabile davvero. Riduce i riflessi senza sacrificare troppo contrasto e colori, rendendo il notebook leggibile anche in condizioni di luce difficili. Ed è qualcosa che, nella pratica, cambia completamente l’utilizzo quotidiano . Non è il classico OLED “da showroom”. È un display pensato per lavorare.

Il valore che non si vede: servizi, sicurezza e continuità operativa

C’è un aspetto che nel mondo business pesa quanto, se non più, dell’hardware stesso: tutto quello che succede dopo l’acquisto. È qui che un prodotto come ASUS ExpertBook Ultra smette di essere solo un notebook e diventa uno strumento realmente integrato nei processi aziendali.

Pensiamo a uno scenario molto concreto. Un dipendente ha un problema con il proprio dispositivo, magari un guasto improvviso o un malfunzionamento che impedisce di lavorare. In un contesto tradizionale questo si traduce in fermo operativo, perdita di produttività e tempi di attesa che possono diventare critici. Nel frattempo quella persona è bloccata o lavora in condizioni non ottimali, con un impatto diretto sul business. In un ecosistema come quello ASUS Business, invece, la gestione cambia completamente: con il supporto on-site il problema viene affrontato direttamente in azienda, riducendo drasticamente i tempi di inattività e trasformando un potenziale blocco in una semplice interruzione temporanea.

Se si amplia lo sguardo, il tema diventa ancora più evidente. Le aziende oggi non gestiscono un singolo notebook, ma interi parchi macchine distribuiti. Decine, a volte centinaia di dispositivi tra uffici, smart working e mobilità. In questo contesto la differenza non la fa tanto il singolo prodotto, quanto la capacità di gestirlo nel tempo. Aggiornamenti centralizzati, gestione delle patch e controllo dei dispositivi diventano fondamentali per mantenere tutto operativo senza rallentamenti. È qui che la filosofia ExpertBook mostra il suo lato più concreto, perché non si limita a fornire hardware, ma costruisce una base per una gestione IT scalabile ed efficiente.

C’è poi un altro livello, ancora più critico: la sicurezza. Oggi non è più un’opzione o un plus, ma una necessità strutturale. Chi lavora con dati sensibili, come studi legali, consulenti, sanità o finanza, ha bisogno di strumenti che garantiscano protezione reale. Tecnologie come il TPM 2.0, l’autenticazione biometrica e la protezione del firmware non sono elementi teorici, ma soluzioni concrete che riducono il rischio di violazioni e accessi non autorizzati. In un contesto in cui una perdita di dati può avere conseguenze economiche e legali molto rilevanti, avere una piattaforma progettata con standard di sicurezza elevati fa una differenza enorme.

A completare il quadro c’è tutto il tema dell’assistenza, che nel business assume un peso completamente diverso rispetto al mondo consumer. ASUS Premium Care è l’esempio più diretto di questo approccio: estensione della garanzia fino a 5 anni, copertura per danni accidentali e interventi rapidi pensati per ridurre al minimo i tempi morti. Non è solo una questione di supporto, ma di continuità operativa reale. Perché nel momento in cui il notebook diventa il centro del lavoro quotidiano, sapere di poter contare su un’assistenza strutturata significa lavorare con un livello di tranquillità completamente diverso.

Il post vendita è fondamentale per un’azienda. L’assistenza on-site è richiestissima. Garantiamo anche due anni di garanzia sulle parti soggette a deperimento, come la batteria. Vogliamo offrire alle aziende la sicurezza di un prodotto che duri nel tempo, indipendentemente da quanto venga utilizzato. Alessandro Passadore, Country Product Manager ASUS Business

Identità e visione, le fondamenta di ExpertBook Ultra

Partecipare al lancio milanese di un prodotto come ASUS ExpertBook Ultra è stato interessante già di per sé, perché non capita spesso di vedere un notebook business raccontato con questa ambizione. Di solito questa categoria resta confinata in una dimensione più tecnica, più silenziosa, quasi sempre lontana dall’attenzione che invece viene riservata ai prodotti consumer. In questo caso, invece, la sensazione è stata diversa fin da subito.

Non solo per l’evento in sé, ma per il modo in cui ASUS ha deciso di costruire attorno a questo prodotto un discorso più ampio, che parte dall’hardware ma arriva molto più lontano. E aver avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con Alessandro Passadore, Country Product Manager ASUS Business, e Pietro Pannone, Marketing Manager ASUS Business, ha aiutato proprio a contestualizzare meglio questa direzione. È emersa con chiarezza la volontà di dare al segmento business un respiro diverso, meno legato all’idea del semplice strumento da lavoro e molto più vicino a una visione fatta di qualità percepita, innovazione concreta, sicurezza e continuità operativa.

Ed è probabilmente questo il punto più interessante. ASUS ExpertBook Ultra non prova solo a essere un ottimo notebook business. Prova a portare nel mondo business una certa idea di freschezza, in un segmento che troppo spesso viene raccontato con codici vecchi, quasi fosse obbligato a restare grigio, prevedibile, puramente funzionale. Qui invece c’è la volontà di alzare l’asticella, mettendo insieme un design sottilissimo e leggero, una piattaforma moderna come Intel Core Ultra Panther Lake, una forte attenzione a efficienza, silenziosità e autonomia, ma anche tutto quel contorno di servizi, protezione e gestione che per le aziende fa davvero la differenza .

C’è il tentativo di ridefinire le aspettative su ciò che un notebook business può e deve essere oggi. Non più solo affidabile, ma anche desiderabile. Non più solo sicuro, ma anche piacevole da usare ogni giorno. Non più solo pensato per non creare problemi, ma progettato per dare davvero qualcosa in più a chi ci lavora sopra e a chi quel parco macchine lo deve gestire.

Da osservatori del settore, è proprio questo il segnale più forte che lascia questa presentazione. In un mercato in cui il mondo business rischia spesso di restare schiacciato tra standardizzazione e poca attenzione mediatica, ASUS sta provando a riportare energia, identità e visione. E se la direzione è questa, ExpertBook Ultra non è soltanto un nuovo prodotto, ma il simbolo di una fase diversa, più matura e allo stesso tempo più interessante, per tutto il segmento business.

In collaborazione con ASUS Italia