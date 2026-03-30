Il mercato dei dispositivi per la connettività domestica continua a evolversi rapidamente e, come spesso accade negli ultimi mesi, il protagonista è ancora una volta lo standard Wi-Fi 7, sempre più diffuso anche nei prodotti destinati al grande pubblico. In questo contesto arriva in Italia il nuovo FRITZ!Repeater 2700. Si tratta, nello specifico, di un repeater pensato per migliorare copertura e stabilità della rete domestica, con un occhio di riguardo alle prestazioni e alla semplicità di installazione.

È ufficialmente disponibile in Italia il nuovo FRITZ!Repeater 2700

Il nuovo FRITZ!Repeater 2700 si basa sullo standard Wi-Fi 7 e opera su doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz), offrendo una velocità complessiva che può raggiungere i 6,5 Gbit/s. Più precisamente, fino a 5760 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e fino a 688 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz (come sempre in questi casi si tratta di valori teorici, ma che rendono bene l’idea del salto generazionale rispetto alle soluzioni precedenti).

Grazie alla configurazione 4×4 su 5 GHz e 2×2 su 2,4 GHz, il repeater è in grado di gestire un numero significativamente maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente, un aspetto tutt’altro che secondario nelle abitazioni moderne, sempre più popolate da smartphone, smart TV, console e dispositivi IoT.

Uno degli elementi più interessanti del nuovo dispositivo FRITZ! è la presenza di una porta LAN da 2,5 Gbit/s, che permette di collegare via cavo dispositivi come console da gioco, PC o smart TV, anche in stanze dove il segnale Wi-Fi fatica ad arrivare.

Il repeater inoltre si collega direttamente alla presa di corrente (senza alimentatori esterni), e promette di portare una connessione stabile anche in ambienti complessi, su più piani o con strutture architettoniche articolate.

Come da tradizione per l’ecosistema FRITZ!, anche questo modello supporta il Mesh Wi-Fi, integrandosi perfettamente con i router della gamma FRITZ!Box. L’installazione è come sempre piuttosto immediata, basta premere il tasto Connect su router e repeater e il sistema configura automaticamente la rete Mesh, replicando impostazioni, nome e password della rete.

Per chi non utilizza un FRITZ!Box, il dispositivo resta comunque compatibile con qualsiasi router, grazie al supporto WPS e alla configurazione guidata tramite MyFRITZ!App.

Interessante anche il futuro arrivo del FRITZ!Mesh Set 2700, che permetterà di sfruttare la funzionalità Mesh anche con modem e router di terze parti, con un repeater che fungerà da nodo centrale della rete.

Il FRITZ!Repeater 2700 si inserisce in un segmento sempre più competitivo, portando il Wi-Fi 7 anche in una fascia di prezzo relativamente accessibile (considerando le specifiche tecniche offerte).

Come spesso accade con i prodotti FRITZ!, il focus non è soltanto sulle prestazioni pure, ma anche sulla semplicità d’uso e sull’integrazione nell’ecosistema esistente, elementi che nel quotidiano fanno spesso la differenza.

Resta da capire quanto rapidamente il Wi-Fi 7 diventerà uno standard realmente diffuso nelle case degli utenti, ma dispositivi come questo rappresentano senza dubbio un passo preciso in quella direzione.

Il nuovo FRITZ!Repeater 2700 è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore, al prezzo consigliato di 168,99 euro; tra i punti di forza vanta inoltre 5 anni di garanzia del produttore e aggiornamenti gratuiti di sicurezza e funzionalità.