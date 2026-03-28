Microsoft potrebbe essere al lavoro su un nuovo livello di abbonamento per Xbox Game Pass dedicato esclusivamente ai giochi sviluppati dagli Xbox Game Studios. L’indiscrezione arriva dall’utente X redphx, noto per monitorare costantemente il backend del Microsoft Store e di Xbox alla ricerca di modifiche non annunciate, e dallo stesso sviluppatore dietro Better xCloud, il tool open-source che punta a migliorare l’esperienza di cloud gaming Xbox sui browser.

Il nuovo tier avrebbe il nome in codice TRITON ed era già stato individuato dall’utente “redphx” all’inizio di marzo su X. Nelle ultime ore, però, lo stesso utente ha scoperto ulteriori dettagli, rivelando che il piano includerebbe solo giochi degli studi interni di Microsoft. La lista attualmente associata a TRITON comprende DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Ori and the Blind Forest, State of Decay 2 e The Elder Scrolls Online.

Una lista di titoli datati ma iconici

Non è chiaro se si tratti di una lista preliminare per un’eventuale futura espansione o di un semplice test del backend. I giochi trapelati sono tutti titoli piuttosto datati, usciti nel 2020 o negli anni precedenti. Il più vecchio è Fable Anniversary del 2014, mentre il più recente è DOOM Eternal del 2020. Con l’eccezione di Halo 5, tutti i titoli in elenco funzionano sia su console Xbox che su PC.

Se si trattasse effettivamente di un tier di Game Pass dedicato ai soli giochi first-party, Microsoft potrebbe anche prendere spunto da EA e proporre questa opzione su servizi concorrenti come Steam, ampliando la portata del proprio catalogo oltre l’ecosistema Xbox.

Un periodo di transizione per Xbox

L’indiscrezione arriva in un momento di cambiamento significativo per la divisione gaming di Microsoft. Con l’uscita di scena di Phil Spencer e Sarah Bond e l’arrivo di Asha Sharma come nuova CEO di Microsoft Gaming, non sarebbe sorprendente assistere a modifiche nell’offerta di Xbox Game Pass nei prossimi mesi. Circolano da tempo anche voci su una possibile versione di Game Pass supportata da pubblicità, e TRITON potrebbe essere collegato a quel progetto.

Peraltro, lo scorso anno Microsoft aveva già apportato modifiche sostanziali al servizio, trasformando i piani in Essential, Premium e Ultimate e introducendo un aumento di prezzo del 50% per l’abbonamento più completo, quello che offre l’accesso ai giochi al day one per intenderci. Da allora il servizio è rimasto sostanzialmente stabile, ma questi nuovi ritrovamenti nel backend suggeriscono che qualcosa potrebbe muoversi.

Come sempre, trattandosi di leak, è opportuno attendere un annuncio ufficiale da parte di Microsoft prima di trarre conclusioni definitive ma già il fatto che qualcosa si stia muovendo nella divisione Xbox può far ben sperare gli utenti.