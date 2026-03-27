Il debutto di CMF by Nothing nel mondo delle cuffie over-ear non poteva essere più aggressivo. L’obiettivo dichiarato è sfidare i modelli più costosi offrendo un pacchetto di funzionalità solitamente riservato a fasce di prezzo superiori: cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva, supporto al codec LDAC per l’audio Hi-Res e un’autonomia mostruosa. Oggi, le CMF Headphone Pro non solo mantengono queste promesse, ma lo fanno a un prezzo che scende a un livello davvero competitivo, rendendole un best buy quasi impossibile da ignorare per chi cerca qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio perché questa promozione è così interessante.

CMF Headphone Pro: autonomia record e audio hi-res a un prezzo incredibile

Le cuffie CMF Headphone Pro si distinguono per una scheda tecnica che punta dritto all’essenziale, arricchita da caratteristiche premium. Il cuore pulsante è rappresentato dai driver dinamici da 40 mm con diaframma in nickel placcato, progettati per offrire un suono energico e coinvolgente, con bassi presenti ma ben controllati. La vera marcia in più è il supporto al codec LDAC, che permette di ascoltare musica in alta risoluzione (certificazione Hi-Res Audio) su dispositivi Android compatibili, garantendo un bitrate fino a tre volte superiore rispetto ai codec standard.

La cancellazione del rumore è di tipo ANC ibrido adattivo, capace di ridurre il rumore ambientale fino a 40 dB. Il sistema regola automaticamente l’intensità della cancellazione in base al contesto, una funzione sofisticata che migliora l’esperienza in ambienti mutevoli come i mezzi pubblici o gli uffici affollati. Non manca una modalità Trasparenza efficace per rimanere consapevoli di ciò che ci circonda. Il punto di forza più impressionante, tuttavia, è l’autonomia: CMF dichiara fino a 100 ore di riproduzione con ANC disattivato e ben 50 ore con ANC attivo, numeri che surclassano la maggior parte dei concorrenti. La ricarica rapida, inoltre, assicura ore di ascolto con pochi minuti di carica.

Dal punto di vista del design, le cuffie sono leggere (282 grammi) e confortevoli, con padiglioni in memory foam che garantiscono un buon isolamento passivo. Una caratteristica unica è la possibilità di intercambiare i cuscinetti, permettendo una personalizzazione estetica e una facile sostituzione in caso di usura. La gestione avviene tramite controlli fisici intuitivi, tra cui una rotellina multifunzione e uno slider per regolare i bassi, e l’app Nothing X, che offre equalizzatore, audio spaziale e una funzione di calibrazione audio personalizzata.

Driver: Dinamici da 40 mm

Dinamici da 40 mm Cancellazione Rumore: ANC ibrida adattiva fino a 40 dB

ANC ibrida adattiva fino a 40 dB Codec Audio: LDAC, AAC, SBC

LDAC, AAC, SBC Certificazione: Hi-Res Audio (wireless e via cavo)

Hi-Res Audio (wireless e via cavo) Autonomia (ANC off): Fino a 100 ore

Fino a 100 ore Autonomia (ANC on): Fino a 50 ore

Fino a 50 ore Connettività: Bluetooth 5.3, Multipoint

Bluetooth 5.3, Multipoint Funzioni extra: Audio Spaziale, App Nothing X, cuscinetti intercambiabili

Per ulteriori dettagli: Recensione CMF by Nothing Headphone Pro: il debutto che non ti aspetti

L’offerta che le rende un best buy assoluto

Questa promozione rende le CMF Headphone Pro una delle scelte più convenienti sul mercato per chi cerca cuffie over-ear complete. Normalmente proposte a un prezzo di listino di 99,00 €, sono attualmente disponibili su Amazon a soli 70,69 €. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un dispositivo con caratteristiche da top di gamma a un costo da fascia media.

Il risparmio netto è di 28,31 €, che corrisponde a uno sconto effettivo del 28% sul prezzo originale. L’offerta è attiva sulla colorazione Verde Chiaro, una delle più iconiche e riconoscibili del brand. A questo prezzo, il rapporto tra le funzionalità offerte (LDAC, ANC adattivo, autonomia record) e il costo diventa estremamente vantaggioso, superando di gran lunga la concorrenza diretta nella stessa fascia di prezzo. La promozione è soggetta a disponibilità limitata, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente per non perdere l’occasione.

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