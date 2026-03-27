A quanto pare, in Apple temono che le aziende concorrenti, soprattutto quelle del settore dell’intelligenza artificiale, possano provare ad invogliare i suoi designer ad abbandonare il colosso di Cupertino, ipotesi che il popolare produttore statunitense ha deciso di scongiurare.

Almeno ciò è quanto emerge da un nuovo report di Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, secondo il quale Apple avrebbe assegnato di recente dei “bonus eccezionali” ai progettisti hardware di iPhone.

Apple si difende da OpenAI e altre aziende

Stando al report in questione, i bonus di cui parliamo ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di dollari (tra i 200.000 e i 400.000 dollari) e sembra che siano stati pensati dal colosso di Cupertino come un modo per dissuadere i propri dipendenti dal passare a startup con stipendi più alti, come ad esempio OpenAI.

Si tratterebbe di bonus “fuori ciclo”, ossia che vengono erogati dall’azienda separatamente da quelli normalmente programmati e che saranno ugualmente corrisposti ai dipendenti con le consuete tempistiche.

In particolare, questi bonus straordinari sarebbero rappresentati da azioni che maturano in quattro anni e ciò significa che i dipendenti a cui sono destinati devono rimanere in Apple per tutto tale periodo per ricevere l’intero importo.

A dire di Mark Gurman, questi bonus vanno considerati come una diretta conseguenza del recente incremento delle assunzioni da parte delle startup, anche se si tratta solo di una parte di quanto gli ingegneri potrebbero ottenere da OpenAI e altre aziende IA (che in alcuni casi si sono dimostrate disposte a pagare ai singoli dipendenti del colosso di Cupertino circa 1 milione di dollari all’anno in azioni per convincerli a cambiare azienda).

Questa non è la prima volta che Apple decide di ricorrerere a tale strategia per difendersi dalle aziende concorrenti e “proteggere” i suoi dipendenti più preziosi.