Da ormai tantissimi anni, l’approccio di Apple nel caso del comparto fotografico è stato decisamente “conservativo”, almeno dal mero punto di vista dei megapixel, rimanendo parzialmente indietro rispetto ad altri competitor come Samsung et similia. Le cose potrebbero però cambiare dall’anno prossimo, con la possibile introduzione di un inedito sensore da 200 megapixel per gli iPhone in uscita nel 2027: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple: sensore da 200 megapixel in lavorazione?

A condividere l’indiscrezione è l’informatore Digital Chat Station, che sulla piattaforma Weibo avrebbe suggerito la possibile adozione di un nuovo sensore da 200 megapixel per i prossimi iPhone. Entrando nel merito tecnico della vicenda, si parlerebbe di un sensore dall’ampio formato, pari a 1/1.12 pollici di diagonale, una soluzione grossomodo già vista su modelli top di gamma recenti come OPPO Find X9 Ultra.

Nel frattempo, le altre compagnie non restano di certo con le mani in mano: a ben vedere proprio OPPO, nel suo Find X9 Ultra, include ben due sensori da 200 megapixel, di cui il principale rappresentato dal sensore Sony LYT-901, cui si accompagna un sensore a periscopio da 200 megapixel con zoom ottico 3x, oltre che un sensore ultra-wide da 50 megapixel.

Si tratta a tutti gli effetti di una differente strategia e visione d’intenti: se infatti OPPO punta sull’innovazione con nuove soluzioni hardware, Apple ha optato in questi anni per l’adozione di sistemi software basati sul machine learning e sull’intelligenza artificiale per migliorare significativamente la qualità d’immagine, pur mantenendo la stessa risoluzione.

Ad oggi i rumor provenienti dalle catene di produzione indicano il 2027 come probabile anno di debutto per il nuovo (presunto) sensore da 200 megapixel, che potrebbe dunque essere incluso all’interno della lineup di iPhone 19.

Come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente da parte della compagnia di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.