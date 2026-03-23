Pare che Apple lo scorso anno abbia preso in considerazione la possibilità di acquistare Lux Optics, la società che ha sviluppato l’applicazione per fotocamere Halide.

Almeno ciò è quanto emerso dai documenti prodotti in una controversia tra i co-fondatori di questa azienda, alla quale si deve lo sviluppo anche di altre popolari applicazioni, come Kino, Spectre e Orion.

Apple vuole migliorare la fotocamera di iPhone

Stando a quanto è stato riportato da The Information, l’accordo per l’acquisizione di Lux Optics è saltato lo scorso settembre e pare che l’obiettivo del colosso di Cupertino fosse quello di sfruttare il know-how di tale azienda per migliorare la propria app fotocamera integrata.

Del resto, se si tiene conto di quanto importante sia il comparto imaging negli smartphone di fascia alta e premium e il fatto che Apple è ancora oggi considerata uno dei punti di riferimento quando si parla di fotografia mobile, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se il colosso di Cupertino volesse provare ad alzare l’asticella dei suoi prossimi modelli di iPhone, anche per tenere testa alla concorrenza, che si fa sempre più agguerrita (basti pensare, tanto per fare un esempio, a Xiaomi 17 Ultra).

Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui con iPhone 18 Pro il colosso statunitense dovrebbe introdurre una fotocamera con apertura variabile e poter fare affidamento su un software con funzionalità avanzate di certo avrebbe fatto comodo ad Apple.

Pare che le trattative per l’acquisizione di Lux Optics siano saltate per il mancato accordo sulla valutazione dell’azienda che, a dire dei suoi co-fondatori, in seguito a futuri aggiornamenti di Halide avrebbe potuto essere decisamente più elevata.

E così i miglioramenti software di iPhone 18 Pro dovranno dipendere da altre soluzioni, magari sviluppate proprio da uno dei due co-fondatori di Lux Optics, ossia Sebastiaan de With, che nel frattempo è entrato nel team di design di Apple.