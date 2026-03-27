Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale diventano sempre più popolari e giorno dopo giorno aumentano le persone che decidono di rivolgersi a un assistente IA per soddisfare una curiosità, avere un consiglio o compiere attività più articolate.

Il team di AccuWeather ha deciso che è arrivato il momento di offrire una funzionalità aggiuntiva a chi desidera essere informato sulle condizioni meteo, annunciando l’implementazione del supporto al servizio in ChatGPT.

AccuWeather e ChatGPT uniscono le loro forze

In pratica, in virtù di questa novità, gli utenti durante una conversazione con ChatGPT non dovranno più uscire dalla chat per scoprire le condizioni meteo, in quanto l’assistente IA di OpenAI supporta adesso AccuWeather.

Ovviamente avere il supporto alle condizioni meteo integrato in ChatGPT comporta per gli utenti la possibilità di fare affidamento su tutta una serie di interessanti funzionalità, come ad esempio la possibilità di chiedere all’assistente se è prevista pioggia durante il weekend o quando si ha in programma un viaggio oppure in quale momento della mattinata potrebbe essere meglio andare a correre sulla base delle condizioni meteo.

Dopo aver collegato l’applicazione AccuWeather al proprio account ChatGPT, gli utenti otterranno delle risposte con un modulo meteo interattivo e le informazioni fornite dall’assitente includono funzionalità molto popolari, come MinuteCast, RealFeel e RealFeel Shade, le previsioni giornaliere, le previsioni orarie (12 ore), le previsioni a 10 giorni, gli avvisi governativi, le immagini radar e i dati storici.

Senza dubbio è sempre possibile aprire l’app di AccuWeather per scoprire quali sono le previsioni meteo ma siamo certi che saranno lo stesso in tanti ad apprezzare la possibilità di fare affidamento sull’integrazione al servizio direttamente in ChatGPT.